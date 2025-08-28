Google aduce o revoluție în editarea foto cu noua versiune Gemini. Ce știe acum să facă AI-ul gigantului tech

Google a lansat o actualizare majoră pentru chatbot-ul său AI, Gemini, care promite să schimbe modul în care sunt editate fotografiile. Noua funcție, denumită Gemini 2.5 Flash Image, le oferă utilizatorilor posibilitatea de a realiza modificări complexe și precise fără ca imaginea să fie „distrusă” de algoritm, o problemă frecventă în alte instrumente de inteligență artificială.

Actualizarea a fost dezvoltată de echipa DeepMind și vine cu o serie de avantaje greu de găsit la competitorii direcți. Utilizatorii pot schimba coafuri, adăuga haine, combina mai multe poze sau ajusta detalii fine, iar rezultatul rămâne realist și fidel imaginii originale. Fie că este vorba despre fețe, animale sau obiecte, proporțiile și detaliile se păstrează intacte, ceea ce duce experiența de editare la un nou nivel.

Editări succesive și protecție prin watermark

Unul dintre punctele forte ale actualizării este introducerea așa-numitelor multi-turn edits, care permit ajustări succesive fără a reîncepe procesul de la zero. Astfel, utilizatorii pot rafina pas cu pas fotografia până ajung la varianta dorită. În plus, există posibilitatea de a combina mai multe imagini într-una singură, iar rezultatul are un aspect natural, fără întreruperi vizibile.

Google a pus accent și pe siguranță și transparență. Toate imaginile editate sau generate cu Gemini vor purta un watermark invizibil SynthID, iar în unele cazuri și unul vizibil, pentru a semnala clar proveniența AI. Această măsură vine ca răspuns la dezbaterile publice despre riscurile deepfake-urilor și dezinfomării vizuale.

Actualizarea este deja disponibilă în aplicația Gemini și prin API, ceea ce înseamnă că atât utilizatorii obișnuiți, cât și dezvoltatorii pot beneficia imediat de noile funcții.

