Google pregătește un upgrade major pentru back-up-ul pe Android

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 18 August 2025, ora 19:15
161 citiri
FOTO Unsplash

Google pregătește o schimbare importantă pentru back-up-ul pe Android. Funcția ar putea primi în curând un set de opțiuni care să le permită utilizatorilor să decidă exact ce foldere de pe telefon sau tabletă sunt salvate în cloud.

Până acum, sistemul de back-up automat era destul de restrictiv. Android stochează în Google Drive fotografiile, clipurile video și câteva setări de bază, dar ignoră alte fișiere importante, precum cele descărcate în folderul „Downloads” sau datele criptate de unele aplicații.

Control mai mare asupra datelor salvate în Google Drive

Codul din noua versiune a Play Services sugerează că Google lucrează la o soluție care să elimine aceste limite. În viitor, utilizatorii ar putea selecta manual folderele care să fie incluse în procesul de back-up automat, ceea ce ar aduce mai multă flexibilitate și siguranță în utilizarea zilnică a dispozitivelor Android.

În plus, au fost descoperite referințe la un string denumit „documents”, indiciu că salvarea automată în cloud ar putea fi inițial disponibilă doar pentru anumite tipuri de fișiere, cum ar fi documentele, și nu pentru întregul conținut al folderelor.

