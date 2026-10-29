Google Wallet aduce o schimbare importantă pentru utilizatori. Ce se întâmplă cu plățile

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 29 Octombrie 2026, ora 13:10
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Google Wallet aduce o schimbare importantă pentru utilizatori. Ce se întâmplă cu plățile
Google

Google pregătește o opțiune nouă pentru Wallet care ar putea face plățile contactless mai rapide. Pentru anumite sume mici, telefonul nu ar mai trebui deblocat înainte de apropierea de terminalul de plată.

Funcția este testată sub forma unei setări „Tap to pay” și ar urma să permită efectuarea unor tranzacții fără cod PIN, amprentă sau recunoaștere facială. Ideea seamănă cu sistemele deja folosite pentru plata transportului public, unde viteza contează mai mult decât autentificarea la fiecare utilizare.

Diferența este că noua opțiune ar putea fi folosită și pentru cumpărături obișnuite din magazine.

Plățile fără autentificare vor avea o limită

Setarea ar urma să apară în zona Verification settings din Google Wallet. Odată activată, utilizatorul ar putea plăti fără deblocarea telefonului, dar doar până la o anumită limită.

Pentru sumele mai mari, verificarea biometrică sau introducerea codului PIN va rămâne necesară. Astfel, Google încearcă să păstreze un compromis între rapiditate și siguranță. Tranzacțiile mici pot fi făcute mai ușor, în timp ce plățile mai importante rămân protejate de autentificare.

Funcția nu este complet nouă ca idee. Google a mai permis în trecut plăți contactless fără verificare, dar a retras opțiunea din motive de securitate.

Riscul principal apare dacă telefonul este pierdut sau furat. Dacă plățile fără autentificare sunt active, o altă persoană ar putea face cumpărături până la limita stabilită înainte să fie cerută verificarea identității.

Din acest motiv, utilizarea funcției presupune alegerea unei limite cât mai mici pentru tranzacțiile fără autentificare.

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