Google Wallet se pregătește să-ți caute singur biletele și cardurile digitale. Cum vor câștiga utilizatorii timp

Google lucrează la o opțiune care promite să ușureze semnificativ viața utilizatorilor Wallet. Noua funcționalitate, aflată în prezent în testare, ar putea fi disponibilă chiar la timp pentru lansarea seriei Pixel 10 și are rolul de a elimina pașii complicați prin care îți adăugai manual biletele sau cardurile digitale în aplicație.

Funcția, denumită „Automatically import passes”, a fost descoperită în cea mai recentă versiune a aplicației și este capabilă să analizeze automat fotografiile din telefon pentru a identifica documente eligibile, precum bilete de avion sau tichete pentru concerte. În loc să cauți singur codurile prin galerie, Wallet îți trimite o notificare cu propunerea de adăugare, pe care o poți accepta sau respinge.

Cum funcționează opțiunea „Automatically import passes”

Procesul este simplu: odată ce activezi funcția, fie din setările aplicației, fie în timpul adăugării manuale a unui pass, Google Wallet îți cere acordul pentru a accesa fotografiile și videoclipurile stocate pe dispozitiv. Abia după această confirmare începe scanarea automată a fișierelor și afișarea sugestiilor. Important de menționat este că aplicația nu adaugă nimic fără permisiunea utilizatorului, ci doar pregătește lista de documente detectate.

Pentru moment, funcționalitatea se află în faza de testare și nu a fost lansată oficial la scară largă.

