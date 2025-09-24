GoPro Max 2, prima cameră 8K 360 „cu adevărat autentică”: replică directă pentru DJI și Insta360

GoPro a lansat oficial noua Max 2, modelul care reintră în competiția dură cu DJI și Insta360 pe segmentul camerelor 360. Compania americană nu s-a ferit să atace rivalii, susținând că aceștia folosesc „upscaling înșelător” și chiar „conținut generat de AI”, în timp ce Max 2 ar fi singura cameră capabilă de filmare 8K 360 reală.

Cu dimensiuni de 69,7 x 64 x 48,7 mm și o greutate de 195 g, Max 2 integrează o baterie de 1.960 mAh, cu 23% mai mare decât generațiile anterioare. Este rezistentă la temperaturi între -10ºC și +35ºC și poate fi scufundată până la 5 metri fără carcasă suplimentară. Conectivitatea e asigurată prin Wi-Fi 6 și Bluetooth Low Energy 5.3.

Filmare 8K 360 și lentile înlocuibile

Camera folosește un senzor de 1/2,3 inci, cu diafragmă f/1,8, capabil să surprindă fotografii de 29 MP și videoclipuri la 8K 30 FPS, 5,6K 60 FPS sau 4K 100 FPS pentru slow-motion spectaculos.

Printre atuurile majore se numără șase microfoane integrate, suport pentru culori pe 10 biți și obiective înlocuibile manual. Lentilele sunt fabricate din sticlă întărită chimic, cu strat de protecție împotriva prafului și apei, putând fi schimbate rapid fără calibrări suplimentare.

GoPro mizează astfel pe flexibilitate și pe faptul că oferă o experiență „reală”, spre deosebire de competitori.

Ads