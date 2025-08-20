Scările celebre din Piazza di Spagna, Roma, incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și inaugurate în 1725, au devenit din greșeală traseu pentru șoferii care se bazează orbește pe GPS.

În ultimele luni, mai multe mașini de lux au fost surprinse încercând să coboare treptele Trinità dei Monti, iar autoritățile italiene s-au văzut nevoite să intervină. Primăria a anunțat că lucrează deja cu marii furnizori de hărți digitale, inclusiv Google și Waze, pentru a elimina rutele care direcționează vehiculele spre monument. În plus, se discută instalarea unor bariere fizice, menite să protejeze atât structura istorică, cât și fluxul imens de turiști.

Jeep, Mercedes și Maserati pe trepte

Cel mai recent incident a avut loc când un șofer de 28 de ani, aflat la volanul unui Jeep Renegade, a ajuns cu roțile pe cele 136 de trepte. Tânărul a declarat că s-a lăsat condus exclusiv de aplicația de navigație și a fost nevoit să urce în marșarier pentru a-și salva mașina. Poliția italiană l-a identificat imediat și l-a sancționat cu 400 de euro, conform legislației ce protejează patrimoniul cultural.

Nu este un caz izolat. În iunie, un Mercedes a avut aceeași „aventură”, iar în urmă cu trei ani un Maserati a făcut istorie printr-o coborâre la fel de riscantă. Deși până acum nu au existat victime, autoritățile subliniază că asemenea momente ar fi putut degenera într-o tragedie, având în vedere aglomerația zilnică din zonă.

