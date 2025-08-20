GPS-ul bagă mașinile pe scările celebre ale Romei. Monument UNESCO transformat în „drum de acces” pentru șoferi

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 19:19
160 citiri
GPS-ul bagă mașinile pe scările celebre ale Romei. Monument UNESCO transformat în „drum de acces” pentru șoferi
FOTO Unsplash

Scările celebre din Piazza di Spagna, Roma, incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și inaugurate în 1725, au devenit din greșeală traseu pentru șoferii care se bazează orbește pe GPS.

În ultimele luni, mai multe mașini de lux au fost surprinse încercând să coboare treptele Trinità dei Monti, iar autoritățile italiene s-au văzut nevoite să intervină. Primăria a anunțat că lucrează deja cu marii furnizori de hărți digitale, inclusiv Google și Waze, pentru a elimina rutele care direcționează vehiculele spre monument. În plus, se discută instalarea unor bariere fizice, menite să protejeze atât structura istorică, cât și fluxul imens de turiști.

Jeep, Mercedes și Maserati pe trepte

Cel mai recent incident a avut loc când un șofer de 28 de ani, aflat la volanul unui Jeep Renegade, a ajuns cu roțile pe cele 136 de trepte. Tânărul a declarat că s-a lăsat condus exclusiv de aplicația de navigație și a fost nevoit să urce în marșarier pentru a-și salva mașina. Poliția italiană l-a identificat imediat și l-a sancționat cu 400 de euro, conform legislației ce protejează patrimoniul cultural.

Nu este un caz izolat. În iunie, un Mercedes a avut aceeași „aventură”, iar în urmă cu trei ani un Maserati a făcut istorie printr-o coborâre la fel de riscantă. Deși până acum nu au existat victime, autoritățile subliniază că asemenea momente ar fi putut degenera într-o tragedie, având în vedere aglomerația zilnică din zonă.

Waze pregătește trei funcții noi cerute de utilizatori, în ciuda rivalității cu Google Maps
Waze pregătește trei funcții noi cerute de utilizatori, în ciuda rivalității cu Google Maps
Deși mulți se așteptau ca Waze să fie acaparat complet de Google Maps, aplicația de navigație achiziționată de Google în 2013 continuă să funcționeze independent și primește constant...
Google Wallet se pregătește să-ți caute singur biletele și cardurile digitale. Cum vor câștiga utilizatorii timp
Google Wallet se pregătește să-ți caute singur biletele și cardurile digitale. Cum vor câștiga utilizatorii timp
Google lucrează la o opțiune care promite să ușureze semnificativ viața utilizatorilor Wallet. Noua funcționalitate, aflată în prezent în testare, ar putea fi disponibilă chiar la timp...
#tehnologie, #aplicatii, #waze, #Google Maps , #Waze
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ianis Hagi, la Rapid?
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. GPS-ul bagă mașinile pe scările celebre ale Romei. Monument UNESCO transformat în „drum de acces” pentru șoferi
  2. Părinții vor putea să-și țină copiii departe de pornografia online printr-un ... abonament lunar! Cum funcționează smartphone-ul
  3. iPhone 17, ultimul care va mai primi cartelă SIM fizică. De ce vrea Apple să elimine SIM-ul fizic
  4. Marian Godină publică o poză fake cu Dan Tanasă în postura de livrator de mâncare, cu un rucsac izoterm în spate: "Un like și un share l-ar face tare fericit"
  5. Un gigant tech își mută producția din China! Care este motivul și pe ce regiune a lumii pariază
  6. Samsung pregătește o surpriză majoră pentru Galaxy S26 Ultra: ecranul care îți protejează intimitatea
  7. Windows 11 ajunge și pe calculatoare vechi, fără cerințele de securitate obligatorii
  8. Angajații străini din România muncesc onest și plătesc taxe, precizează Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă, drept replică la mesajul deputatului AUR
  9. Cum să faci față cheltuielilor neplanificate până la salariu: avantaje și limitări ale creditelor rapide
  10. Îți cauți o mașină nouă? Iată ce trebuie să știi despre dealerii auto