GTA 6 a ajuns deja pe PC printr-un proiect neoficial, însă rezultatul este departe de o versiune care poate fi jucată în condiții normale. O echipă de dezvoltatori susține că a reușit să pornească jocul și să permită deplasarea prin lumea sa virtuală, dar acesta funcționează la aproximativ patru cadre pe secundă, fără texturi și iluminare.

Proiectul se numește CGBJ și face parte dintr-o serie de inițiative apărute după ce o versiune de GTA 6 pentru Xbox a ajuns pe internet. Pe 23 noiembrie, persoana cunoscută sub numele CyberLeek a publicat și fișierul executabil al jocului, oferind comunității acces la o componentă necesară pentru încercările de adaptare pe PC.

La scurt timp au apărut primele demonstrații tehnice, iar mai multe echipe au început să lucreze la propriile soluții. Aceste proiecte nu sunt asociate cu Rockstar Games și nu reprezintă o lansare oficială pentru calculatoare.

Un site urmărește 30 de proiecte care încearcă să aducă GTA 6 pe PC

Interesul pentru aceste încercări a dus la apariția PortWatchVI, o platformă care centralizează progresul proiectelor neoficiale. Site-ul monitorizează aproximativ 30 de inițiative și verifică automat apariția unor proiecte noi la fiecare trei ore.

Fiecare echipă primește un scor în funcție de obiectivele tehnice atinse. De exemplu, accesarea meniului principal valorează 55%, intrarea în lumea jocului 70%, iar atingerea unei medii stabile de 30 FPS ridică scorul la 85%.

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CGBJ ocupa primul loc în clasamentul prezentat, cu un progres de 72%. Procentul poate însă crea o impresie greșită, deoarece jocul rămâne aproape imposibil de utilizat în starea actuală.

Dezvoltatorii trebuie să rezolve în continuare probleme legate de grafică, compatibilitate și performanță. Simplul fapt că GTA 6 pornește pe un calculator nu înseamnă că o versiune funcțională este aproape de finalizare.

Mai există și problema drepturilor de autor. Rockstar Games și compania-mamă Take-Two au intervenit în trecut împotriva unor adaptări neoficiale ale jocurilor din seria GTA.

În cazul actual, proiectele folosesc o versiune a jocului distribuită fără autorizare, ceea ce crește riscul unor măsuri legale. PortWatchVI semnalează și presupusele versiuni false pentru PC, care pot fi folosite pentru distribuirea programelor malițioase.

Rockstar nu a anunțat o dată oficială pentru lansarea GTA 6 pe PC.

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