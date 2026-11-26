O consolă PlayStation 5 a încetat să mai funcționeze în timpul unei transmisiuni live cu GTA 6, după ce imaginea jocului s-a blocat și au apărut erori grafice. Incidentul a atras atenția comunității de gaming, mai ales că mai mulți utilizatori au raportat probleme de stabilitate în noul joc Rockstar.

Un test separat arată că GTA 6 poate solicita considerabil hardware-ul consolei, cu un consum de energie care a ajuns la 274,2 W. Totuși, nu există dovezi că jocul provoacă direct defectarea dispozitivelor PlayStation 5.

Cazul a fost surprins în timpul unui stream Twitch al creatoarei de conținut shivjam. Aceasta conducea un ATV în joc când imaginea a înghețat, iar pe ecran au apărut artefacte grafice. Ulterior, consola nu a mai pornit, în ciuda încercărilor repetate.

Streamerul a susținut că procesorul grafic al consolei s-a defectat, însă cauza exactă nu a fost confirmată printr-o expertiză tehnică.

Cât de mult solicită GTA 6 consola PlayStation 5

Tehnicianul cunoscut online drept modyfikatorcasper a măsurat consumul de energie al consolei în diferite secvențe din GTA 6.

Într-o scenă cu activitate redusă, dispozitivul consuma aproximativ 220 W. În timpul unui test cu numeroase elemente și efecte afișate simultan, valoarea a crescut la 274,2 W.

Prin comparație, alte jocuri solicitante înregistrează frecvent consumuri cuprinse între 180 și 220 W. Valoarea măsurată în GTA 6 rămâne însă sub limita de aproximativ 340–350 W menționată pentru hardware.

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Tehnicianul consideră că solicitarea prelungită ar putea scoate la iveală defecțiuni existente ale sistemului de răcire, în special pe consolele mai vechi.

Una dintre explicațiile posibile este deplasarea metalului lichid utilizat pentru transferul căldurii dintre procesor și radiator. Această ipoteză nu a fost însă confirmată în cazul consolei defectate în timpul transmisiunii.

Un alt streamer, JoJoJosiah, a relatat că din consola sa au ieșit fum și o flacără în timpul unei pauze de la joc. Dispozitivul a fost deconectat după declanșarea alarmelor.

Separat de aceste incidente hardware, utilizatorii au semnalat blocări ale jocului, inclusiv eroarea CE-108255-1. Rockstar a publicat deja o actualizare pentru îmbunătățirea stabilității, dar unele probleme au continuat să fie raportate.

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