Un tânăr britanic implicat în unul dintre cele mai cunoscute atacuri informatice din industria jocurilor video a recunoscut că a spart sistemele Rockstar Games și a sustras materiale din Grand Theft Auto VI înainte de lansarea jocului. Arion Kurtaj, în vârstă de 21 de ani, a pledat vinovat pentru mai multe atacuri cibernetice comise în adolescență și urmează să fie judecat în Marea Britanie.

Cazul său a revenit în atenție în aceeași perioadă în care un alt hacker britanic, Tyler Buchanan, a fost condamnat în Statele Unite la șase ani de închisoare pentru implicarea într-o serie de atacuri care au vizat companii și platforme financiare.

Cei doi au făcut parte din grupări de criminalitate informatică ale căror activități s-au intersectat de-a lungul timpului, printre acestea numărându-se Lapsus$, 0ktapus și Scattered Spider.

Potrivit TechCrunch, membrii acestor grupări erau în mare parte adolescenți și tineri adulți, care foloseau metode de manipulare pentru a obține acces la sistemele unor companii importante.

Printre victimele atacurilor atribuite acestor grupări se numără Nvidia, Coinbase, DoorDash și Mailchimp.

Cum a reușit hackerul GTA 6 să atace companii folosind un Amazon Fire TV Stick

Arion Kurtaj a devenit cunoscut după compromiterea sistemelor Rockstar Games, atac în urma căruia au fost publicate pe internet imagini și secvențe video din GTA 6, cu mult înainte de lansarea oficială.

Ads

Materialele au oferit publicului o primă imagine asupra jocului aflat în dezvoltare, într-un moment în care Rockstar nu prezentase încă oficial proiectul.

Unul dintre cele mai neobișnuite detalii ale cazului este modul în care Kurtaj a continuat să desfășoare activități de hacking chiar și atunci când se afla sub supravegherea autorităților.

Tânărul fusese cazat într-un hotel, sub protecția poliției, din cauza amenințărilor venite din partea unor grupări criminale rivale.

Cu toate acestea, potrivit autorităților britanice, el a folosit un dispozitiv Amazon Fire TV Stick pentru a compromite sistemele unor companii, încălcând condițiile stabilite pentru eliberarea sa.

Anterior, o instanță din Marea Britanie dispusese internarea sa pe termen nedeterminat într-o unitate medicală securizată, după ce fusese considerat inapt să participe la proces, în contextul diagnosticului de autism și al riscului de a continua atacurile informatice.

Ads