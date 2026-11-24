Frânele unor remorci puteau fi activate de la distanță, fără acordul șoferului, folosind un simplu telefon sau laptop cu Bluetooth. Vulnerabilitatea a fost descoperită în sistemele produse de compania australiană Elecbrakes și putea permite unei persoane aflate în apropiere să controleze intensitatea frânării, inclusiv atunci când vehiculul se deplasa.

Problema a fost identificată de Patrick Forck și Jeremy McCarthy, doi specialiști în securitate informatică de la Element Digital, care au folosit inteligența artificială Claude pentru a analiza modul în care dispozitivele comunică prin Bluetooth.

Cercetarea a pornit de la o întâmplare neobișnuită. În timp ce conducea pe o șosea din Australia, unul dintre specialiști a observat că telecomanda sa Elecbrakes se conectase automat la sistemul de frânare al unei remorci care aparținea altcuiva.

Incidentul i-a determinat pe cei doi să investigheze dacă dispozitivele acceptă comenzi și din partea unor persoane neautorizate.

Testele, efectuate pe echipamente proprii și în condiții controlate, au confirmat problema. Sistemul putea primi instrucțiuni de frânare fără autentificare, fără cod PIN și fără împerecherea prealabilă a dispozitivelor.

Trei modele au fost afectate. Unul nu are încă o soluție de remediere

Cercetătorii au demonstrat inclusiv că intensitatea frânării putea fi modificată, de la o acționare ușoară până la una puternică.

O intervenție neautorizată asupra frânelor unei remorci aflate în mișcare ar putea provoca pierderea controlului asupra ansamblului format din autovehicul și remorcă, mai ales la viteze ridicate.

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Vulnerabilitatea a fost confirmată pentru trei modele Elecbrakes: EB2, VM1 și mai vechiul ELBC 2000.

Primele două au primit actualizări de securitate pe 6 iulie 2026, la aproximativ șapte săptămâni după ce producătorul a fost informat despre problemă.

Actualizările introduc mecanisme de autentificare care împiedică dispozitivele necunoscute să trimită comenzi către sistemul de frânare. Totuși, instalarea lor nu se face automat. Proprietarii trebuie să deschidă aplicația Elecbrakes și să pornească manual actualizarea firmware-ului.

Pentru modelul EB2 este necesară versiunea 3.0.4.4.3 sau una mai nouă, iar pentru VM1, versiunea 1.3.4.2.1 sau o versiune ulterioară.

Situația este diferită pentru ELBC 2000, un model mai vechi, care nu mai este comercializat. Elecbrakes a confirmat că și acesta este vulnerabil, dar la data publicării cercetării nu exista o actualizare disponibilă.

Potrivit datelor furnizate cercetătorilor, la sfârșitul lunii octombrie aproximativ 60% dintre utilizatorii activi zilnic ai modelelor EB2 și VM1 aveau instalat firmware-ul actualizat.

Asta înseamnă că o parte considerabilă dintre dispozitivele aflate în utilizare ar fi putut rămâne vulnerabile.

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