Hackerii și regimurile autoritare încearcă tot mai des să folosească AI-ul pentru atacuri cibernetice, manipulare și propagandă

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 22:01
238 citiri
Hackerii și regimurile autoritare încearcă tot mai des să folosească AI-ul pentru atacuri cibernetice, manipulare și propagandă
FOTO Pixabay

Hackerii și regimurile autoritare folosesc cât mai des inteligența artificială pentru diverse atacuri cibernetice, manipulare sau chiar propagandă. Asta reiese din cel mai nou raport de transparență publicat de OpenAI, care arată cum compania a blocat, în ultimul an și jumătate, zeci de rețele care încercau să exploateze modelele sale AI în scopuri ilegale.

Printre aceste grupuri se numără hackeri profesioniști, escroci online și chiar entități legate de guverne autoritare. Potrivit raportului, tacticile nu sunt neapărat noi. AI-ul este folosit pentru a rafina metode deja cunoscute, precum phishingul, campaniile de spam sau atacurile de dezinformare, făcându-le mai rapide și mai greu de detectat.

Când AI-ul devine unealtă pentru propagandă

OpenAI oferă exemple concrete: o rețea de crimă organizată din Cambodgia care și-a automatizat activitatea cu ajutorul AI-ului, o operațiune rusă care genera prompturi pentru clipuri video de influență și conturi chineze care solicitau proiecte de supraveghere online. Alte campanii, precum „Stop News”, atribuită unor actori ruși, sau una chinezească îndreptată spre țări ca Filipine, Vietnam, Hong Kong și SUA, au folosit ChatGPT pentru a produce texte și conținut de social media. Totuși, impactul lor real a fost minor.

Pentru a contracara aceste tentative, OpenAI spune că monitorizează constant activitatea suspectă, combinând sisteme automate cu verificări umane. Conturile implicate sunt blocate, iar informațiile despre rețelele detectate sunt împărtășite cu parteneri externi, inclusiv autorități.

Compania insistă însă că modelele sale nu oferă „superputeri” infractorilor, ci doar eficientizează unele tactici deja cunoscute. OpenAI promite că va continua să colaboreze cu alți actori din industrie pentru a proteja utilizatorii și pentru a menține un echilibru între siguranță și confidențialitate. Totuși, admite că nu toate abuzurile pot fi detectate.

Google lansează Gemini 2.5: primul AI capabil să navigheze pe internet ca un om real
Google lansează Gemini 2.5: primul AI capabil să navigheze pe internet ca un om real
Google duce interacțiunea cu inteligența artificială la un nou nivel. Noul model Gemini 2.5 Pro Computer Use, dezvoltat de filiala DeepMind, poate naviga pe web, derula pagini, apăsa butoane,...
Google aduce în România Modul AI din Search pentru căutări mai inteligente. Cum funcționează
Google aduce în România Modul AI din Search pentru căutări mai inteligente. Cum funcționează
Google a lansat oficial în România Modul AI, o nouă funcționalitate integrată în motorul său de căutare, care folosește modelul Gemini 2.5 pentru a oferi răspunsuri elaborate și...
#tehnologie, #inteligenta artificiala, #ChatGPT , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Schimbare radicala! Anuntul facut dupa ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
Adevarul.ro
Avertisment dur de la Ministerul Sanatatii: "Dezinformarea medicala e malpraxis. Colegiul Medicilor trebuie sa aplice legea"
DigiSport.ro
"Anti-Halep": la 28 de ani, a luat o decizie fara precedent si a spus totul! "Cum ai trait fara un venit timp de 9 luni?"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Hackerii și regimurile autoritare încearcă tot mai des să folosească AI-ul pentru atacuri cibernetice, manipulare și propagandă
  2. Poluare masivă pe râul Vâlsan, unde trăieşte aspretele, cel mai rar peşte de apă dulce din Europa. Alex Găvan: "Vâlsanul este o bombă cu ceas" FOTO
  3. Elon Musk vrea să „rescrie adevărul”: lansează Grokipedia, rivalul „fără filtre” al Wikipedia
  4. Hidroelectrica anunță că nu scumpește curentul, dar facturile din octombrie vor fi mai mari. Explicațiile furnizorului de energie
  5. ProfiArt a sărbătorit 25 de ani de creativitate, muncă și dedicare, alături de întreaga echipă
  6. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  7. S-a schimbat modificarea la Hunedoara. Combinatul siderurgic repornește producția. De unde vine materia primă care readuce oamenii la muncă
  8. Cele mai noi produse HUAWEI disponibile in România: Ultimate 2, MatePad 12X, FreeBuds 7i
  9. HUAWEI WATCH Ultimate 2, ceasul inteligent care îmbină perfect luxul, rezistența și sportul. Review complet
  10. Ministrul Energiei insistă pentru menținerea centralelor pe cărbune, mai ales iarna, deși sunt poluante. În ce condiții s-ar produce, totuși, un blackout