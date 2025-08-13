Vulnerabilitate critică în WinRAR, folosită de hackeri ruși pentru atacuri. Ce au reușit să facă

WinRAR, una dintre cele mai populare aplicații de arhivare pentru Windows, este în centrul unui scandal de securitate după ce cercetătorii au descoperit o vulnerabilitate zero-day gravă exploatată activ de două grupuri de criminalitate cibernetică din Rusia. Breșa, urmărită sub codul CVE-2025-8088, le permite atacatorilor să introducă fișiere malițioase pe calculatoarele victimelor prin arhive trimise ca atașamente în campanii de phishing.

Exploatare sofisticată și atacuri pe două fronturi

Primul semnal de alarmă a fost tras de compania ESET pe 18 iulie, când sistemele sale au detectat activitate suspectă în directoare neobișnuite ale Windows. Analiza ulterioară a arătat că vulnerabilitatea exploata o funcție specială a sistemului de operare – fluxurile de date alternative – pentru a plasa executabile periculoase în foldere precum %TEMP% și %LOCALAPPDATA%, locații din care codul poate fi rulat cu ușurință. În doar câteva zile, ESET a legat atacurile de gruparea RomCom, cunoscută pentru operațiuni sofisticate și motivație financiară.

Dar RomCom nu a fost singurul actor implicat. Firma rusească de securitate Bi.ZONE a identificat un al doilea grup, Paper Werewolf (cunoscut și ca GOFFEE), care exploata aceeași vulnerabilitate, dar și o altă breșă severă din WinRAR, CVE-2025-6218, reparată anterior. Paper Werewolf a folosit arhive malițioase mascate în e-mailuri ce păreau trimise de angajați ai Institutului de Cercetare All-Russian, cu scopul de a instala un backdoor și a obține acces la sistemele compromise.

Ads