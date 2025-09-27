Samsung transformă telefonul într-o telecomandă pentru automobil. Cum funcționează noua opțiune SmartThings Home to Car

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 06:30
Samsung transformă telefonul într-o telecomandă pentru automobil. Cum funcționează noua opțiune SmartThings Home to Car
FOTO Samsung

Samsung transformă telefonul într-o telecomandă pentru automobil. Compania a anunțat lansarea funcției „Home to Car” în cadrul platformei SmartThings, care le permite utilizatorilor să verifice și să controleze mașina de la distanță.

Noua funcție este rezultatul parteneriatului dintre Samsung și Hyundai Motor Group. Practic, proprietarii de vehicule Hyundai, Kia și Genesis vor putea porni motorul, activa aerul condiționat, bloca sau debloca ușile direct din aplicația SmartThings. Mai mult, funcțiile pot fi integrate în rutine automate, de exemplu, motorul poate porni și aerul condiționat se poate activa imediat după ce ai încuiat ușa casei.

Mașina devine parte din casa ta inteligentă

Funcționalitatea va fi disponibilă inițial în Coreea de Sud, urmând să fie extinsă și în alte regiuni. Există totuși câteva cerințe: pentru Hyundai și Kia, mașinile trebuie să aibă un sistem de infotainment lansat după noiembrie 2022 și un abonament activ la BlueLink sau KIA Connect. În cazul Genesis, compatibilitatea începe cu modelele dotate cu infotainment lansat după octombrie 2023 și un abonament Genesis Connected.

Pe lângă Home to Car, Samsung a prezentat și serviciul SmartThings Safe. Acesta oferă o „plasă de siguranță” digitală: atunci când un utilizator se simte rău sau este într-o situație de risc, poate apăsa un buton rapid pe telefon sau tabletă. Locația și ora sunt trimise instant către persoanele de încredere, iar notificările apar inclusiv pe televizoarele sau frigiderele Family Hub conectate.

