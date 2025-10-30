Huawei pregătește un monstru foto: primul telefon din lume cu două camere de 200 megapixeli

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 12:00
Huawei pregătește un monstru foto: primul telefon din lume cu două camere de 200 megapixeli
Industria smartphone-urilor e pe cale să intre într-o nouă eră a fotografiei mobile. Potrivit celui mai cunoscut leaker chinez, Digital Chat Station, Huawei lucrează la un dispozitiv cu o configurație foto nemaivăzută: două camere de 200 MP pe același telefon.

Deși sursa nu confirmă numele, toate indiciile duc către Huawei Pura 90 Ultra, succesorul modelului Pura 80 Ultra, un telefon deja lăudat pentru performanțele sale excepționale în foto și video.

Două camere uriașe, un singur telefon

Configurația descrisă de DCS include un senzor principal de 200 MP și un modul telefoto periscopic tot de 200 MP, ambele având senzori mai mari decât standardul actual. Dacă informațiile se confirmă, Huawei ar deveni primul brand care oferă un sistem dual de 200 megapixeli, depășind rivali precum Samsung sau Xiaomi.

În prezent, doar Samsung folosește un senzor de 200 MP pe camera principală (ISOCELL), în timp ce alți producători chinezi preferă această rezoluție pentru camerele de zoom. Huawei ar fi, așadar, prima companie care combină ambele într-un singur setup.

Totuși, numărul de megapixeli nu spune întreaga poveste. Majoritatea flagshipurilor moderne folosesc senzori de 50 MP cu dimensiuni generoase (până la 1”), obținând rezultate spectaculoase datorită procesării avansate.

Huawei ar putea folosi o strategie similară, mizând pe Pixel Binning (combinarea mai multor pixeli pentru o captură mai luminoasă) și pe experiența proprie în optimizarea RYYB, tehnologie care permite captarea mai eficientă a luminii.

