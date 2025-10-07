Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 23:31
139 citiri
Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
FOTO Huawei

Huawei a prezentat o inovație legată de inteligența artificială avansată. Noua tehnică, denumită SINQ (Sinkhorn-Normalized Quantization), promite să reducă masiv cerințele de memorie ale modelelor lingvistice mari (LLM), permițând rularea lor pe hardware mult mai ieftin, chiar și pe un singur GPU de gaming.

Concepută pentru a fi rapidă, fără calibrare și ușor de integrat, tehnologia este complet open source, disponibilă pe GitHub și Hugging Face sub licență Apache 2.0, ceea ce înseamnă că poate fi folosită, modificată și comercializată liber de orice organizație.

Cum reușește SINQ să micșoreze modelele AI fără pierderi de performanță

Potrivit cercetătorilor Huawei, SINQ reduce utilizarea memoriei cu 60–70%, în funcție de arhitectura modelului. Practic, un model care înainte necesita peste 60 GB RAM poate rula acum cu doar 20 GB, suficient pentru o placă Nvidia RTX 4090 (~1.600 USD), în locul soluțiilor enterprise precum A100 80GB (19.000 USD) sau H100 (peste 30.000 USD).

Reducerea consumului de memorie are impact direct și asupra costurilor din cloud: o instanță cu A100 costă 3–4,5 USD/oră, în timp ce una cu GPU de 24 GB se închiriază cu 1–1,5 USD/oră. În scenarii de inferență continuă, economiile pot ajunge la mii de dolari lunar.

Testată pe modele precum Qwen3, LLaMA și DeepSeek, tehnica a demonstrat o scădere constantă a perplexității, adică o îmbunătățire a acurateței predicției limbajului. Mai mult, SINQ funcționează și cu scheme de cuantizare neuniforme (NF4), iar în combinație cu metode de calibrare precum AWQ, dă naștere versiunii A-SINQ, care apropie performanța de cea a modelelor cu precizie maximă.

Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
Compania chineză AheadForm a atras atenția lumii tehnologice după ce a prezentat Origin M1, un prototip de față robotică extrem de realistă, capabilă să reproducă expresii umane cu o...
Inteligența Artificială depășește medicii în precizia diagnosticării unui tip grav de cancer
Inteligența Artificială depășește medicii în precizia diagnosticării unui tip grav de cancer
Un nou model de inteligență artificială, denumit ECgMLP, reușește să depisteze cancerul endometrial cu o acuratețe aproape perfectă de 99,26%, potrivit unei echipe internaționale de...
#tehnologie, #Huawei, #inteligenta artificiala , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-au incheiat negocierile! Gica Hagi a ajuns pe lista si turcii au facut anuntul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Sefii lui Inter s-au convins si pregatesc hartiile! Salariu marit + Contract pana in 2029

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  2. Atenție la „cadourile” de pe YouTube și Google: o nouă escrocherie fură bani și parole
  3. UE va acorda sprijin financiar României pentru pagubele suferite în agricultură
  4. iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. România, săptămână de foc înaintea reuniunii miniștrilor europeni de Finanțe. „Cel mai prost scenariu posibil”
  7. Se blochează primăriile sau nu, dacă 40% dintre angajați sunt concediați? Cât de realistă este opoziția PSD
  8. Lovitură istorică pentru Google: Curtea Supremă obligă compania să deschidă Android către magazine și plăți alternative
  9. Origin M1: robotul cu chip uman care clipește, zâmbește și te înțelege. Totul devine între fascinație și teamă VIDEO
  10. Am descoperit oare următorul Chainlink? Deținătorii de LINK adaugă XYZVerse în portofoliile lor