Huawei se pregătește de lansarea unor produse de top: ceasuri, tablete și telefoane noi. Ce aduce nou generația de dispozitive

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 21 August 2025, ora 23:46
Pe 19 septembrie, la Paris, Huawei își va prezenta cele mai noi inovații în cadrul evenimentului „Ride the Wind”. Gigantul tehnologic pregătește lansarea seriei HUAWEI WATCH GT 6, dar și noi modele de telefoane și tablete, promițând funcții avansate pentru sănătate, sport și productivitate.

Huawei intră astfel într-un nou capitol, la exact un deceniu de la debutul său pe piața dispozitivelor purtabile. De atunci, compania a livrat peste 200 de milioane de ceasuri și brățări inteligente, iar doar în primul trimestru din 2025 a înregistrat o creștere de 42,4% a vânzărilor, ajungând lider mondial în segmentul wearables.

Ce aduce nou generația Huawei

Succesul anterior al seriei WATCH GT 5 a fost legat de sistemul TruSense, care a dus monitorizarea sănătății la un nivel mai precis și mai flexibil. Alte modele precum WATCH 5 și WATCH Ultimate au venit cu inovații de autonomie, dar și moduri dedicate pentru scufundări, golf sau expediții outdoor, ceea ce le-a transformat în gadgeturi preferate de utilizatori din toată lumea. Noua serie GT 6 promite să ducă aceste funcții și mai departe.

Noutăți sunt așteptate și în zona tabletelor, unde Huawei a impresionat deja prin ecranul PaperMatte și prin accesoriile precum M-Pencil, ideale pentru lectură digitală, notițe sau creație grafică. Tot în septembrie, compania va lansa și o campanie globală GoPaint, dedicată tinerilor creatori care vor să exploreze arta digitală.

Au apărut primele detalii despre noul Oppo Find X9 Pro: un sistem foto impresionant și un ecran de top
Au apărut primele detalii despre noul Oppo Find X9 Pro: un sistem foto impresionant și un ecran de top
Oppo pregătește un nou vârf de gamă care promite să ridice standardele pentru pasionații de fotografie pe telefon. Find X9 Pro, succesorul seriei apreciate Find X, se conturează deja ca o...
Xiaomi retrage suportul pentru mai multe modele: telefoane populare intră la „End of Life”
Xiaomi retrage suportul pentru mai multe modele: telefoane populare intră la „End of Life”
Începând cu august 2025, Xiaomi a oficializat închiderea capitolului pentru o serie de telefoane din gamele Redmi, POCO și Xiaomi. Aceste modele, odată foarte căutate, nu vor mai beneficia de...
#tehnologie, #Huawei, #smartphone
