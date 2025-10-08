După evenimentul global desfășurat la Paris pe 19 septembrie, HUAWEI lansează oficial în România trei dintre cele mai așteptate produse din portofoliul său: WATCH Ultimate 2, MatePad 12 X și FreeBuds 7i. Noua gamă aduce îmbunătățiri majore în categoriile wearable, tablete și audio, toate fiind deja disponibile pe HUAWEI Store România.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 – ceasul care merge acolo unde alte smartwatch-uri nu pot

Noul HUAWEI WATCH Ultimate 2 este un smartwatch dedicat sporturilor extreme și aventurilor în aer liber, fiind primul din lume care oferă comunicare subacvatică bazată pe sonar. Ceasul rezistă la adâncimi de până la 150 de metri și permite trimiterea de mesaje sau apeluri către alte ceasuri aflate la o distanță de până la 30 de metri.

Include funcții precum Expedition Mode pentru exploratori, Golf Course Mode cu peste 17.000 de hărți HD ale terenurilor din întreaga lume și un sistem GPS Sunflower cu algoritmi îmbunătățiți pentru o poziționare ultra-precisă. Pe partea de siguranță, smartwatch-ul integrează SOS subacvatic, Fall Detection și High-altitude Monitoring, utile în situații critice.

Pe zona de sănătate, sistemul TruSense™ combinat cu senzorul X-TAP permite măsurarea rapidă a oxigenului din sânge și monitorizarea a peste 10 parametri fizici și emoționali.

WATCH Ultimate 2 vine cu funcție eSIM, apeluri independente de telefon, anulare inteligentă a zgomotului și o autonomie de până la 11 zile în modul de economisire. Modelul este disponibil în variantele Blue și Black, cu carcasă din zirconiu și ecran safir. Prețurile pornesc de la 3.999 lei, iar fiecare achiziție include HUAWEI FreeBuds Pro 4 cadou și puncte de fidelitate pe Huawei Store.

Ads

HUAWEI MatePad 12 X – tabletă premium pentru creativitate și productivitate

Tableta MatePad 12 X redefinește segmentul profesional cu un ecran PaperMatte de 12 inci, care reduce reflexia luminii cu 50% față de generația anterioară. Noul stylus HUAWEI M-Pencil Pro are trei vârfuri interschimbabile pentru scris, desen sau schițe tehnice, cu 16.384 niveluri de presiune, oferind o precizie comparabilă cu cea a hârtiei reale.

Cu un design unibody din metal de doar 5,9 mm grosime și 555 g, MatePad 12 X este conceput pentru performanță și portabilitate. Arhitectura sa internă de disipare 3D crește performanța cu 27% față de modelul anterior, în timp ce aplicațiile Huawei Notes și GoPaint transformă tableta într-un instrument complet pentru designeri, artiști sau studenți.

Tableta este disponibilă în culorile White și Greenery, la prețul de 3.299 lei, și vine însoțită de M-Pencil Pro gratuit, protecție de ecran timp de un an și puncte Huawei Store bonus.

Ads

HUAWEI FreeBuds 7i – sunet clar și inteligență audio avansată

Căștile HUAWEI FreeBuds 7i aduc cea mai recentă tehnologie ANC 4.0, capabilă să anuleze zgomotul ambiental aproape instantaneu. Fiecare cască are un orificiu de aer de 8 mm care atenuează undele sonore externe, iar sistemul de microfoane triple, completat de un microfon cu conducție osoasă, oferă apeluri clare în orice mediu.

FreeBuds 7i pot fi controlate prin mișcări ale capului, permițând preluarea sau respingerea apelurilor fără atingerea telefonului. Designul lor compact și ergonomic este disponibil în trei variante de culoare: White, Black și Pink, combinând eleganța cu confortul.

Căștile pot fi achiziționate din Huawei Store România la prețul de 499 lei.

Ads