Bucureștiul, transformat în scenă urbană. Imagini din spectacole proiectate direct cu un telefon

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 22:42
167 citiri
Bucureștiul, transformat în scenă urbană. Imagini din spectacole proiectate direct cu un telefon
FOTO Huawei

Vara aceasta, smartphone-ul HUAWEI Pura 80 Ultra a devenit „actor” în două dintre spectacolele desfășurate la Amfiteatrul TNB, la 24 de metri deasupra Pieței Universității. Telefonul a transformat astfel tehnologia într-o veritabilă experiență culturală.

Prin lentilele sale ultra-performante, emoțiile concertului susținut de Valeria Stoica și magia piesei „Micul Prinț”, cu Oana Pellea și Lari Giorgescu, au fost proiectate direct pe turnul teatrului. Imaginile surprinse la zoom 10x au reușit să transmită până la cele mai fine detalii expresiile și vibrația actorilor până în Piața Universității.

Dacă în „Micul Prinț” se spune că „esențialul nu se vede cu ochii, ci cu inima”, lentilele Pura 80 Ultra au reușit să aducă la suprafață exact acea parte invizibilă a emoției: expresii, detalii și vibrații subtile, transmise mai departe publicului. Spectatorii din ultimele rânduri s-au bucurat de aceeași claritate și intensitate vizuală ca cei din primele locuri.

Atmosfera unică a fost resimțită și dincolo de zidurile amfiteatrului, proiecțiile fiind vizibile chiar din Piața Universității. Trecătorii au putut trăi, la rândul lor, emoțiile momentelor proiectate cu Pura 80 Ultra. Această fuziune dintre artă și inovație tehnologică a demonstrat încă o dată modul în care HUAWEI redefinește felul în care ne conectăm cu lumea.

Lansat oficial în România pe 26 august 2025, HUAWEI Pura 80 Ultra aduce pe piață primul sistem de cameră Telephoto Duală Comutabilă, cu zoom mediu de 3.7x și zoom super telephoto de 9.4x, completate de un senzor principal de 1/1.28 inch. Acest sistem permite cea mai mare captare de lumină prin teleobiectiv dintre modelele similare existente, marcând un avans semnificativ în calitatea fotografiilor telephoto.

Telefonul surprinde detalii urbane la distanță și oferă imagini statice sau filmări la rezoluție 4K, indiferent de condițiile de lumină – de la reflectoare puternice la scene nocturne. Alături de senzorul telephoto, camera Ultra Chroma asigură o redare fidelă a culorilor, iar modul portret 10x oferă detalii uluitoare la prim-planuri.

Modelul integrează și o cameră HDR Ultra Lighting de 1 inch, cu tehnologia TCG-HDR și o gamă dinamică de 16EV, cea mai mare din industrie, pentru capturi clare atât în zone intens luminate, cât și în umbre.

Toate aceste inovații au fost recunoscute de DXOMARK, unde HUAWEI Pura 80 Ultra ocupă primul loc la nivel global, fiind desemnat drept cel mai bun camera phone, cu un scor istoric de 175 de puncte.

Seria HUAWEI Pura 80 include modelele Ultra și Pro, disponibile în HUAWEI Store la prețurile de 7.999 lei, respectiv 5.999 lei.

Până la 30 septembrie 2025, achiziția unui smartphone din magazinul online oficial al producătorului aduce beneficii exclusive: cupon cadou de 1.000 lei, utilizabil după 14 zile; încărcător de 100W; 10x puncte de fidelitate în HUAWEI Store; serviciul HUAWEI Care+ inclus.

Google, în centrul criticilor. Bateriile telefonului produs de gigantul tech se umflă până la desprinderea capacului
Google, în centrul criticilor. Bateriile telefonului produs de gigantul tech se umflă până la desprinderea capacului
Tot mai mulți posesori de telefoane Pixel 7 și 7 Pro se confruntă cu o problemă serioasă: bateria se umflă atât de tare încât împinge capacul din spate al telefonului, desprinzându-l de...
Huawei Watch GT 6 apare pe internet: autonomie de 21 de zile și dotări de top. La ce preț este oferit
Huawei Watch GT 6 apare pe internet: autonomie de 21 de zile și dotări de top. La ce preț este oferit
Cu doar câteva zile înainte de prezentarea oficială, internetul a fost inundat de imagini și informații despre noua serie Huawei Watch GT 6. Leak-ul confirmă nu doar designul și dimensiunile...
#tehnologie, #Huawei, #smartphone , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Si-a dat demisia din televiziune "peste noapte", dupa 19 ani, si i-a lasat pe toti "masca"! Avea un salariu urias
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A plecat din Romania, de la un salariu de 4.000 Euro, si a ajuns sa castige 60.000 Euro lunar si sa "straluceasca" in Champions League
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Apple taie accesul la iCloud pentru iPhone-urile și Mac-urile vechi: ce dispozitive rămân pe dinafară
  2. Consilierul guvernatorului BNR: ”Dacă vrem ca țara asta să meargă bine, trebuie să trecem la o reformă administrativă serioasă"
  3. Bucureștiul, transformat în scenă urbană. Imagini din spectacole proiectate direct cu un telefon
  4. Ministrul Energiei negociază la Comisia Europeană pentru menținerea centralelor pe cărbune. Neacceptarea cererii ar crește șomajul și ar scumpi energia, susține Bogdan Ivan VIDEO
  5. Google, în centrul criticilor. Bateriile telefonului produs de gigantul tech se umflă până la desprinderea capacului
  6. Microsoft îi obligă pe utilizatori să-și instaleze inteligența artificială. Totul se întâmplă prin pachetul Microsoft 365
  7. O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
  8. O cască futuristă cu ultrasunete ar putea trata Parkinsonul și depresia fără operație. Cum funcționează dispozitivul
  9. Atenție la e-mailurile false în numele ANAF: noua schemă prin care îți pot fi golite conturile. Ce poți face ca să te protejezi
  10. Deficitul bugetar poate afecta siguranța națională, avertizează prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu. Liberalii continuă să susțină reformele dure ale lui Bolojan

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!