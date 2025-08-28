Huawei pregătește lansarea unui telefon revoluționar cu trei pliuri

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 28 August 2025, ora 21:01
195 citiri
Huawei pregătește lansarea unui telefon revoluționar cu trei pliuri
FOTO Android Headlines

Luna viitoare, Huawei va dezvălui un nou produs care promite să atragă atenția industriei mobile. Vedeta evenimentului va fi Huawei Mate XTs, cel de-al doilea model tri-fold al companiei, într-un moment în care rivalii încă nu au lansat niciun dispozitiv de acest tip. Noul smartphone va aduce îmbunătățiri consistente la nivel de procesare, design și fotografie, dar și o schimbare importantă de strategie pe partea de preț.

Conform informațiilor vehiculate de chinezi, numele complet ar putea fi Huawei Mate XTs Extraordinary Master. Telefonul va fi disponibil în două nuanțe noi, alb și crimson purple, cu accent vizual pe varianta albă, promovată deja în materialele de prezentare. Din punct de vedere estetic, linia generală rămâne apropiată de cea a primului model.

Putere mai mare, cameră de 50 MP și balama redesenată

Sub carcasă, Mate XTs ascunde procesorul Kirin 9020, același care alimentează și seria Huawei Pura 80, cu o arhitectură de tip 1+3+4 și un GPU Maleoon 920. Telefonul va include și funcția de comunicare prin satelit, o opțiune tot mai căutată în segmentul premium.

Sistemul de pliere a fost optimizat prin noul Tiangong Hinge System, menit să asigure mai multă durabilitate și să reducă semnele vizibile lăsate de îndoire. În ceea ce privește partea foto, smartphone-ul vine cu o cameră principală de 50 MP cu diafragmă variabilă și o lentilă tele îmbunătățită pentru zoom mai clar. De asemenea, dispozitivul va avea suport pentru stylus.

Succesul predecesorului, Huawei Mate XT, care a depășit 500.000 de unități vândute și a generat venituri de aproape 1,73 miliarde de dolari, pune presiune pe noul model. Totuși, de data aceasta, compania pare să își propună și o strategie mai accesibilă de preț: 15.000 de yuani (aproximativ 2060 de dolari), considerabil mai mic față de cei 19.999 de yuani solicitați pentru generația anterioară.

#tehnologie, #Huawei, #smartphone , #huawei
