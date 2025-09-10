Huawei, lider global în dispozitive purtabile, potrivit IDC. Ce dispozitive a lansat producătorul în acest an și cum a ajuns pe prima poziție

HUAWEI a ocupat primul loc pe piața globală a dispozitivelor purtabile în trimestrul al doilea al anului 2025, cu o cotă de piață de 20,2%. Este al doilea trimestru consecutiv în care compania își păstrează poziția de lider, potrivit datelor furnizate de IDC, o autoritate în domeniu.

Dispozitivele purtabile ale HUAWEI au fost apreciate datorită designului lor elegant, funcțiilor de ultimă generație în domeniul sănătății și fitness-ului, precum și pentru că oferă experiențe smart care stabilesc noi standarde în tehnologie.

Este vorba despre Seria HUAWEI WATCH FIT 4, compactă, dar dotată cu funcții puternice, și Seria HUAWEI WATCH GT 5, care a introdus sistemul revoluționar TruSense. Alături de acestea, a atras atenția și Seria HUAWEI WATCH 5, care oferă două moduri complet noi de utilizare a bateriei, și seria HUAWEI WATCH Ultimate, care integrează moduri avansate, pentru pasionații de scufundări, golf și expediții.

HUAWEI WATCH D2, primul ceas inteligent care permite monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale la încheietura mâinii (ABPM), o inovație ce respectă reglementările UE în materie de dispozitive medicale.

HUAWEI va organiza o nouă lansare de produs la Paris, pe 19 septembrie, cu tema "Ride the Wind". În cadrul evenimentului, vor fi dezvăluite produse purtabile foarte așteptate, printre care Seria HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH Ultimate 2 și HUAWEI WATCH D2.

