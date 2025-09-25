Huawei ia fața Samsung: cum a ajuns compania chineză liderul global al telefoanelor pliabile

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 17:01
Huawei ia fața Samsung: cum a ajuns compania chineză liderul global al telefoanelor pliabile
Surpriza momentului vine din China: Huawei deține acum 48% din piața globală a pliabilelor, în timp ce Samsung, fostul lider incontestabil, a coborât la 20%, arată o analiză Canalys.

Doar anul trecut, Samsung controla aproape jumătate din vânzările globale de telefoane pliabile (45%), iar Huawei avea 24%. În mai puțin de un an, balanța s-a răsturnat spectaculos. Asia este epicentrul schimbării, cu o rată de penetrare de 3,2%, cea mai ridicată din lume, în timp ce America de Nord abia atinge 1,2%.

Huawei, lider mondial

Succesul Huawei are un nume: Nova Flip, modelul mai accesibil care a cucerit piața și a atras publicul tânăr. Dar compania nu s-a oprit aici. La polul opus, Mate XT Ultimate, pliabil triplu ultra-premium, a fost vedeta lansărilor, demonstrând că Huawei poate inova și în segmentul de lux. În ofertă se mai regăsesc și Mate X6, un pliabil orizontal de la 1.800 de dolari, și Pura X, un model cu format atipic față de rivalii sud-coreeni.

Samsung rămâne prezent cu seria Galaxy Z Fold 7 (tip carte, de la 2.000 USD) și Galaxy Z Flip 7 (tip clapetă, de la 1.200 USD), plus varianta mai accesibilă Z Flip 7 FE, de la 900 USD.

