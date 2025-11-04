Huawei Mate 70 Air apare în primele imagini reale: un smartphone ultra-subțire cu design premium și procesor Kirin 9020

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 21:00
FOTO Huawei Leaks X

Huawei intră, în sfârșit, în competiția telefoanelor „slim” ale anului 2025. După lansările spectaculoase ale Samsung, Apple și Motorola, producătorul chinez pregătește modelul Mate 70 Air, un dispozitiv care promite să combine eleganța unui design extrem de subțire cu performanțele de top ale gamei Mate.

Design rafinat și grosime de doar 6 milimetri

Noile fotografii apărute pe rețeaua chineză Xiaohongshu arată un telefon subțire și elegant, cu un ecran de 6,9 inchi, margini rotunjite și o cameră frontală integrată discret într-un punch-hole central. Spatele, realizat din sticlă cu finisaj mat, este dominat de o insulă circulară cu trei senzori foto, un element de design devenit semnătură pentru seria Mate.

Zvonurile indică un senzor principal de 1/1,3 inchi, capabil să captureze mai multă lumină și detalii, ceea ce ar plasa Mate 70 Air printre cele mai performante telefoane Huawei din punct de vedere fotografic.

La doar aproximativ 6 mm grosime, telefonul ar putea fi unul dintre cele mai subțiri modele produse de companie până acum, păstrând totuși slotul fizic pentru nanoSIM, alături de suportul pentru eSIM.

Specificații interne și versiuni disponibile

Sub carcasă, Mate 70 Air va fi alimentat de procesorul Kirin 9020, dezvoltat intern de Huawei, și va include 16 GB RAM, rulând sistemul HarmonyOS 5.1 din fabrică.

Telefonul va fi disponibil în trei culori elegante: Obsidian Black – un negru lucios cu accente metalice, Feather White – o variantă mată, minimalistă și Gold Silk Silver Brocade – o combinație sofisticată de auriu și argintiu.

Deși Huawei nu a anunțat încă oficial data lansării, prezența telefonului în baza de date a unui operator chinez sugerează că Mate 70 Air este pregătit pentru debutul comercial în următoarele săptămâni.

Dacă zvonurile privind autonomia și performanța se confirmă, Huawei ar putea livra în sfârșit un rival real pentru Galaxy S25 Slim și iPhone 17 Air.

