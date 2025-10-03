Huawei Mate 80, Mate 80 Pro și Mate 80 Pro+ apar în documente oficiale: ce știm deja despre noile flagship-uri

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 19:34
63 citiri
Huawei Mate 80, Mate 80 Pro și Mate 80 Pro+ apar în documente oficiale: ce știm deja despre noile flagship-uri
FOTO Huawei

Seria Huawei Mate 80 este mai aproape de lansare ca oricând, după ce toate cele trei modele au primit certificarea oficială pentru vânzare în China. Documentele confirmă existența variantelor Mate 80 (VYG-AL00), Mate 80 Pro (SGT-AL00) și Mate 80 Pro+ (SGT-AL50), dar și câteva dintre specificațiile cheie.

Modelul standard va avea suport pentru încărcare rapidă la 66W, în timp ce versiunile Pro și Pro+ urcă la 100W. În paralel, surse din China susțin că seria ar putea inaugura un nou procesor Kirin 9030 și chiar soluții inedite de răcire activă, cu un ventilator integrat în zona insulei de cameră.

Ce aduc noile Mate 80

La nivel foto, diferențele între modele sunt clare: Mate 80 ar urma să vină cu un senzor principal de 50 MP (1/1,5"), Mate 80 Pro cu un senzor de 50 MP (1/1,3"), iar varianta Pro+ ar beneficia de un nou SmartSens 590, tot de 50 MP, dar optimizat pentru performanțe superioare. Toate cele trei telefoane păstrează insula foto rotundă și centrată, cu bliț dual-tone plasat în colțul stânga-sus.

Pe partea de ecrane, Mate 80 va miza pe un panou plat, Pro-ul va trece la un design 2.5D cu recunoaștere facială 3D, iar Pro+ ar putea fi livrat cu un display curbat „4D”, cu margini curbate pe toate laturile. Pentru varianta premium se testează și rame din titan, alături de un spate cu textură ceramică.

La interior, noul Kirin 9030 ar trebui să ofere o arhitectură revizuită, iar bateria ar putea depăși 6000 mAh, cu încărcare wireless de până la 80W. Nu lipsesc conectivitatea 5G și suportul pentru comunicare prin satelit, caracteristici deja regăsite pe generațiile recente Huawei.

Conform leak-urilor, evenimentul de lansare pentru seria Mate 80 ar fi programat pentru noiembrie 2025.

Smartphone-urile cu cipuri AI cuceresc piața. Ce companii domină noua eră a telefoanelor inteligente
Smartphone-urile cu cipuri AI cuceresc piața. Ce companii domină noua eră a telefoanelor inteligente
Industria telefoanelor mobile trece printr-o schimbare masivă. Potrivit Counterpoint Research, 35% dintre smartphone-urile livrate în 2025 sunt echipate cu cipuri AI dedicate, o creștere...
Samsung pregătește „Galaxy TriFold”: primul telefon cu trei ecrane ar putea fi prezentat la summitul APEC
Samsung pregătește „Galaxy TriFold”: primul telefon cu trei ecrane ar putea fi prezentat la summitul APEC
După ani de prototipuri și zvonuri, Samsung se apropie de momentul lansării celui mai îndrăzneț proiect al său: telefonul pliabil tri-fold. Potrivit publicațiilor Korea Times și ETNews,...
#tehnologie, #Huawei, #smartphone , #huawei
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Explozibili ascunsi in conserve de porumb: Rusia pregatea atacuri in trei tari din Europa. Planul dejucat de Polonia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
ZERO! Dat afara din Romania, a patit-o mai rau in alta tara
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Huawei Mate 80, Mate 80 Pro și Mate 80 Pro+ apar în documente oficiale: ce știm deja despre noile flagship-uri
  2. Bitcoin, Ethereum și Solana determină creșterea pieței cripto, în timp ce XRP luptă să mențină nivelul de suport
  3. AMD ar putea lăsa Intel să-i fabrice cipurile: negocieri surpriză pentru procesul 18A
  4. Apple Watch Ultra, eroul unui scafandru: cum i-a salvat viața în Golful Bengal și ce mesaj i-a transmis CEO-ul companiei
  5. Explicația deficitului de 9,3% lăsat de Ciolacu: „Știm unde s-a dus”
  6. Planul Guvernului pentru domeniul energetic: ce se va întâmpla cu gazele din Marea Neagră
  7. Bolojan, despre reducerea subvențiilor pentru partide: ”Poate se va ajunge la un consens ca, în ultima lună a anului, să nu se mai acorde”
  8. Bolojan a mai pus ochii pe un sector unde ar mai face niște disponibilizări. De unde vrea premierul să mai dea oameni afară
  9. Ilie Bolojan a anunțat când ar putea fi adoptat pachetul 3 de măsuri fiscale, deși al doilea nu a trecut încă de CCR
  10. Se inaugurează o importantă fabrică de baterii și echipamente electrice în Oradea, în urma unei investiții de 125 de milioane de euro. Câte locuri de muncă ar urma să creeze

Ultimele emisiuni

Acum 5 ore

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli