MatePad 12 X duce tabletele Huawei la un alt nivel – ecran, baterie și sunet imbatabile! Review complet

Când am pus prima oară mâna pe HUAWEI MatePad 12 X, am simțit instant că nu e o tabletă obișnuită. E ușoară, incredibil de subțire și, cumva, îți dă acea senzație premium de la primul contact. Când lumina a lovit spatele său metalic cu acel finisaj Shimmery Pearlescent, am înțeles imediat că Huawei a dus designul la un alt nivel.

Dar ce m-a surprins cel mai tare a fost ecranul PaperMatte. Sunt obișnuit cu tablete care reflectă orice sursă de lumină și care devin obositoare după câteva ore de utilizare.

Aici, însă, totul e diferit. E ca și cum ai privi o foaie de hârtie digitală, fără străluciri enervante, fără reflexii obositoare. Navigatul pe internet, scrisul de mână și chiar desenatul capătă un alt nivel de naturalețe, iar ochii nu mai resimt aceeași oboseală ca pe un ecran tradițional.

Desigur, o tabletă nu e doar despre design și display, ci și despre ce poate face. Iar MatePad 12 X promite multe: o baterie mare, încărcare rapidă, sunet puternic și o integrare perfectă cu ecosistemul Huawei. Așa că am vrut să văd dacă e doar o tabletă frumoasă sau dacă reușește cu adevărat să livreze o experiență premium.

Din prima însă mi-am dat seamă că tableta, fiind roz, este un cadou potrivit pentru ziua femeii.

Design și construcție

Unul dintre aspectele care ies imediat în evidență la HUAWEI MatePad 12 X este designul rafinat. Tableta are un corp metalic cu o grosime de doar 5.9 mm, ceea ce o face mai subțire decât majoritatea tabletelor din această categorie. Acest lucru, combinat cu finisajul Shimmery Pearlescent Sheen, oferă un aspect premium și sofisticat.

În funcție de lumină, spatele tabletei reflectă nuanțe subtile, iar textura sa fină nu doar că arată bine, dar și reduce semnificativ amprentele. De asemenea, designul Integrated Seamless Design contribuie la o rezistență mai mare, ceea ce face ca tableta să fie mai puțin predispusă la îndoire sau deteriorare în timp.

În ceea ce privește utilizarea zilnică, greutatea de 555 g este suficient de redusă pentru a o putea ține confortabil cu o singură mână, iar marginile ușor rotunjite ajută la o priză mai sigură. Per total, MatePad 12 X combină un aspect modern cu o construcție solidă și durabilă, ceea ce o face o tabletă elegantă, dar și rezistentă.

Display și performanță

Huawei a adus o îmbunătățire semnificativă pe partea de display cu PaperMatte Display, un ecran de 12 inch cu rezoluție 2800 × 1840 și o rată de reîmprospătare de 144 Hz. Acest ecran este conceput special pentru a reduce oboseala ochilor, datorită tehnologiei sale anti-reflexie, care elimină până la 99% din lumina ambientală.

Una dintre cele mai mari probleme ale ecranelor tradiționale este reflexia luminii, care poate face cititul sau desenatul inconfortabil. MatePad 12 X rezolvă această problemă, oferind o vizibilitate excelentă în orice condiții de iluminare. Fie că este folosită pentru citit, scris sau desen, experiența pe acest ecran este mult mai apropiată de cea a unei foi de hârtie reale, reducând oboseala oculară cu 34% față de generația anterioară.

Pentru cei care consumă mult conținut media, luminozitatea maximă de 1000 nits asigură o vizibilitate clară și în lumina puternică a soarelui. În plus, suportul pentru gamutul de culoare P3 face ca imaginile și videoclipurile să fie vibrante și pline de detalii.

O altă îmbunătățire importantă este ultra-hidrofobia stratului protector, care respinge amprentele și asigură o experiență tactilă mai plăcută. În utilizarea de zi cu zi, acest lucru înseamnă că vei curăța ecranul mai rar, iar interacțiunea cu tableta rămâne fluidă și precisă.

HUAWEI MatePad 12 X nu este doar o tabletă cu un design premium, ci și un dispozitiv capabil să ofere performanțe solide pentru multitasking, creație digitală și consum de conținut. Vine echipată cu HarmonyOS 4.2, care îmbunătățește considerabil interacțiunea dintre aplicații și oferă o experiență fluidă, fără întreruperi.

În utilizarea de zi cu zi, HarmonyOS permite gestionarea eficientă a mai multor aplicații simultan, datorită unui sistem optimizat de multitasking. Trecerea de la o aplicație la alta este rapidă, iar gesturile inteligente fac navigarea intuitivă. De asemenea, interfața este bine optimizată pentru formatul mare al ecranului, oferind o experiență comparabilă cu cea a unui laptop, mai ales atunci când este utilizată împreună cu tastatura magnetică.

Experiența cu stylus-ul și tastatura

HUAWEI MatePad 12 X este o tabletă gândită și pentru productivitate, iar stylus-ul HUAWEI M-Pencil (3rd gen) împreună cu tastatura Smart Magnetic Keyboard îmbunătățesc considerabil experiența de utilizare.

Stylus-ul vine cu o sensibilitate de peste 10.000 de niveluri de presiune, ceea ce îl face ideal pentru desen și luarea de notițe. Răspunde foarte bine la mișcările mâinii, oferind o senzație de scris naturală, similară cu cea pe hârtie. De asemenea, tehnologia NearLink asigură o latență minimă, astfel încât scrisul sau desenul să fie cât mai fluid.

Aplicația HUAWEI Notes vine cu o interfață intuitivă, permițând organizarea ușoară a notițelor și integrarea acestora în ecosistemul Huawei. În plus, GoPaint, aplicația dedicată artiștilor digitali, oferă un set extins de pensule și opțiuni de editare.

Tastatura Smart Magnetic Keyboard este un alt accesoriu util, fiind ușoară, dar robustă, cu o conexiune stabilă prin NearLink. Tastele au un răspuns rapid, oferind o experiență de scris confortabilă, ceea ce face ca tableta să poată fi utilizată și pentru redactarea documentelor sau e-mailulilor.

Sunet și multimedia

Unul dintre punctele forte ale HUAWEI MatePad 12 X este sistemul audio. Tableta este echipată cu șase difuzoare, optimizate prin tehnologia HUAWEI SOUND, care oferă un sunet clar și bine echilibrat.

Difuzoarele beneficiază de un design inovator, 2-in-1 Speaker Antenna Cavity, care îmbunătățește răspunsul la frecvențele joase cu 30%, rezultând un sunet mai profund și mai imersiv. În plus, datorită algoritmilor avansați, volumul maxim este cu 115% mai puternic față de generațiile anterioare, fără distorsiuni la nivel ridicat.

Pentru apeluri video și conferințe online, tableta dispune de două microfoane capabile să reducă zgomotul de fundal, ceea ce face comunicarea mai clară.

Baterie și încărcare

Autonomia este un aspect esențial pentru orice tabletă, iar HUAWEI MatePad 12 X se descurcă excelent la acest capitol. Bateria de 10.100 mAh asigură până la 14 ore de redare video locală, ceea ce înseamnă că poate fi utilizată fără probleme pe parcursul unei zile întregi, fie pentru muncă, fie pentru divertisment.

În testul meu, tableta a rezistat în jur de 12 ore pentru browsing web și 8 ore pentru sarcini mai solicitante, precum editare grafică sau multitasking intensiv.

Un alt avantaj major este suportul pentru încărcare rapidă la 66W. Folosind încărcătorul oficial, MatePad 12 X poate fi încărcată complet în 85 de minute, ceea ce o face una dintre cele mai rapide tablete de pe piață la acest capitol. Practic, chiar și o încărcare de 30 de minute oferă suficientă baterie pentru câteva ore de utilizare intensă.

Conectivitate și alte funcții

Deși HUAWEI MatePad 12 X este o tabletă Wi-Fi only, compensează prin integrarea unor tehnologii avansate pentru o conectivitate mai stabilă și rapidă. NearLink, o tehnologie proprietară Huawei, îmbunătățește transferul de date și reduce latența în conexiunile cu accesorii precum stylus-ul și tastatura.

Pe partea de conectivitate wireless, tableta suportă Wi-Fi, asigurând viteze mari de transfer și o conexiune stabilă cu alte dispozitive. În plus, Huawei a optimizat antenele tabletei astfel încât aceasta să ofere un semnal mai bun cu 2 dB+ față de generația anterioară, ceea ce se traduce printr-o experiență mai fluidă în rețele aglomerate.

Tableta include și un set complet de senzori, precum senzor de lumină, giroscop și accelerometru, ceea ce ajută la optimizarea experienței de utilizare în funcție de mediul înconjurător. De exemplu, senzorul de lumină ajustează automat luminozitatea ecranului pentru a reduce consumul de energie și a oferi o experiență de vizualizare mai confortabilă.

Utilizatorii care depind de aplicațiile Google pot folosi soluțiile microG și Gbox.

Concluzie

HUAWEI MatePad 12 X este o tabletă premium care reușește să îmbine elegant designul, performanța și funcționalitatea.

Cu un ecran PaperMatte de 12 inch, un design ultra-subțire și ușor, un sistem audio puternic și un ecosistem optimizat pentru productivitate, este o alegere ideală pentru creatori de conținut, studenți și profesioniști care au nevoie de un dispozitiv versatil.

Haide să vorbim, pe scurt, despre punctele forte, cât și punctele mai puține bune ale tabletei.

Puncte forte:

• Ecran PaperMatte Display cu rezoluție 2800 × 1840, rată de refresh 144 Hz și luminozitate de 1000 nits.

• Construcție premium ultra-subțire, cu un finisaj elegant și durabil.

• Autonomie mare, de până la 14 ore de redare video.

• Încărcare rapidă de 66W, care ajunge la 100% în doar 85 de minute.

• Stylus HUAWEI M-Pencil (3rd gen) cu 10.000+ niveluri de presiune, ideal pentru desen și scris.

• Sunet excelent, datorită celor 6 difuzoare și tehnologiei HUAWEI SOUND.

• Ecosistem optimizat cu HarmonyOS 4.2, care oferă multitasking avansat și integrare perfectă cu alte dispozitive Huawei.

Puncte slabe:

• Nu are versiune 5G sau LTE, fiind disponibilă doar în varianta Wi-Fi.

• Fără suport oficial pentru Google Play, ceea ce poate fi un dezavantaj pentru utilizatorii care depind de serviciile Google.

În concluzie, dacă ești în căutarea unei tablete pentru productivitate, creație digitală și consum multimedia, HUAWEI MatePad 12 X este o alegere excelentă. Este un dispozitiv bine echilibrat, care oferă o experiență premium și funcționalități avansate, potrivindu-se perfect celor care vor un companion puternic și portabil.

Tableta HUAWEI MatePad 12 X este disponibila la vanzare pe HUAWEI Store la pretul de 2.699 lei si vine la pachet cu tastatura magnetica si un cablu tip C. Campania „Descopera sezonul tabletelor” de pe HUAWEI Store, pana pe 12 martie, aduce si un M-Pencil cadou tabletei. In plus, pentru doar 49 lei, se poate adauga adaptorul HUAWEI Supercharge de 66W, iar pentru 99 lei, un al doilea M-Pencil.

