HUAWEI MatePad 12 X (2025) este o tabletă care unește productivitatea de nivel PC cu libertatea de a crea oriunde, iar echipa Ziare.com a testat-o. Este gândită pentru tineri profesioniști, freelanceri, studenți și artiști care caută un dispozitiv suficient de puternic pentru muncă, dar și suficient de versatil pentru idei creative.

Am folosit-o în zilele de lucru obișnuite, alternând între documente, editare video și desen digital, iar senzația constantă a fost că este un device care „te ține în mișcare”. Ecranul mare, tastatura magnetică și stylusul M-Pencil Pro transformă tableta într-un spațiu complet de lucru și creație, fără nevoia unui laptop.

Într-o piață unde multe tablete se rezumă la entertainment, MatePad 12 X iese în evidență prin echilibrul dintre performanță și expresivitate.

Ecranul Ultra-clear PaperMatte – claritate și confort vizual la nivel nou

Primul lucru pe care îl observi la HUAWEI MatePad 12 X este ecranul. Noul panou PaperMatte de 12 inci aduce o experiență complet diferită de cea a unui display tradițional. Imaginea este limpede și confortabilă chiar și sub lumina directă a soarelui, datorită tehnologiei cu gravură nano de precizie, care reduce reflexiile cu 50%.

Am testat-o afară, într-o după-amiază cu lumină puternică, și textul de pe ecran a rămas perfect lizibil. Ecranul are rezoluție 2.8K, o luminozitate maximă de 1000 niți și o rată de reîmprospătare de 144 Hz, oferind fluiditate în orice activitate, de la citit și schițat până la editare video.

Ceea ce diferențiază însă PaperMatte Display este senzația de „pen-on-paper”. Suprafața oferă o rezistență ușoară la atingere, imitând textura reală a hârtiei. Pentru citit, scris sau desen, această interacțiune tactilă adaugă o dimensiune de naturalețe pe care ecranele lucioase nu o pot egala. În plus, certificarea SGS pentru confort vizual confirmă faptul că poți lucra ore întregi fără oboseală oculară.

3. M-Pencil Pro: scris și desen la nivel profesional

Noul HUAWEI M-Pencil Pro este, fără îndoială, una dintre cele mai reușite completări aduse seriei MatePad. În combinație cu ecranul PaperMatte, oferă o experiență de scriere și desen care se apropie surprinzător de mult de senzația clasică de hârtie și creion.

Stylusul vine cu trei vârfuri dedicate, unul pentru scris, unul pentru scris fin și unul pentru pictură, și recunoaște peste zece mii de niveluri de presiune. Rezultatul este o precizie excelentă în nuanțarea liniilor și în controlul presiunii, indiferent dacă schițezi rapid sau lucrezi detaliat.

Am testat gesturile noi de pinch și rotire, care oferă un control mai natural în aplicațiile creative. În GoPaint, de exemplu, rotirea vârfului schimbă unghiul pensulei digitale exact ca în pictura reală, iar butonul rapid din spatele stylusului permite lansarea instantă a aplicației HUAWEI Notes. Tactilitatea este bine calibrată, vibrația ușoară la fiecare acțiune transmite senzația unei unelte profesionale, nu a unui simplu accesoriu.

Pentru cei care obișnuiesc să ia notițe de mână sau să schițeze idei, M-Pencil Pro transformă tableta într-un instrument de creație.

4. Productivitate de nivel PC, într-un dispozitiv de 555 grame

În ultimii ani, tot mai multe tablete au încercat să ofere o experiență apropiată de cea a unui laptop. HUAWEI MatePad 12 X reușește acest lucru într-un mod convingător. Cu tastatura magnetică conectată prin NearLink, aplicațiile optimizate și un ecosistem bine integrat, senzația generală este că lucrezi pe un laptop ultra-ușor.

Am folosit-o în sesiuni de editare video cu Wondershare Filmora, unde combinația dintre ecranul fluid și răspunsul rapid al procesorului a oferit o experiență constantă, fără întârzieri. Tastatura are cursă lungă a tastelor și suportă peste patruzeci de combinații rapide, iar acest detaliu contează enorm atunci când lucrezi în ritm alert.

Pe partea de autonomie, bateria de 10.100 mAh susține până la 14 ore de redare video sau 12 ore de browsing. În testele mele, am încărcat-o complet în aproximativ o oră și jumătate, cu adaptorul de 66W inclus. În utilizarea reală, chiar și cu mai multe aplicații deschise, Notes, Filmora, browser, player video, tableta a rămas rece datorită arhitecturii de răcire 3D.

Experiența generală este aceea a unui dispozitiv care poate înlocui fără efort un laptop în munca de zi cu zi. Poți redacta texte, edita clipuri, gestiona documente sau participa la ședințe online, fără să simți nevoia unui computer clasic.

Design, performanță și experiență generală

HUAWEI MatePad 12 X este una dintre cele mai elegante tablete pe care le-am testat în ultima perioadă. Corpul metalic unibody, finisat printr-un proces special de e-coating, oferă o strălucire discretă, cu reflexe perlate care se schimbă odată cu lumina. Este un detaliu subtil, dar de efect, mai ales în varianta Greenery, care prinde un ton natural sub lumină caldă.

Tableta are doar 5,9 milimetri grosime și cântărește 555 de grame, ceea ce o face ușor de purtat într-o geantă sau chiar ținută în mână în timpul unei prezentări. În ciuda dimensiunilor reduse, structura este solidă, iar senzația generală este premium.

Pe partea de performanță, Huawei a optimizat arhitectura internă pentru o durată de funcționare în regim Turbo mai mare cu 80% și o îmbunătățire generală de 27% fată de generația anterioară. În utilizare intensă de editare, streaming, multitasking, tableta se menține stabilă și răspunde rapid la comenzi. Răcirea 3D face diferența: zonele pe care o ții în mână rămân reci chiar și în sarcini mai grele.

Un alt detaliu care contribuie la confortul zilnic este conexiunea Wi-Fi 7, care oferă viteze excelente și stabilitate inclusiv în spații aglomerate. Într-un test simplu de navigare cu mai multe dispozitive conectate, MatePad 12 X a rămas constant rapidă.

Designul nu este doar estetic, ci și funcțional. Totul este gândit pentru a fi un instrument de lucru elegant, fără compromisuri în performanță.

Tableta care unește productivitatea cu inspirația

După câteva zile de utilizare, impresia este că HUAWEI MatePad 12 X (2025) este o tabletă completă, capabilă să satisfacă nevoile celor care își doresc un dispozitiv de încredere pentru muncă, dar și pentru creație.

Ecranul PaperMatte oferă o experiență vizuală superioară, fără reflexii obositoare, iar M-Pencil Pro transformă tableta într-o unealtă autentică de desen și scriere de mână. Tastatura magnetică și aplicațiile HUAWEI Notes, GoPaint și Filmora aduc o productivitate reală, comparabilă cu cea a unui laptop, într-un format mai portabil și mai plăcut de folosit.

În plus, designul rafinat, autonomia ridicată și conexiunea Wi-Fi 7 completează imaginea unui produs matur, care reușește să rămână totuși accesibil.

În România, tableta este disponibilă pe HUAWEI Store la prețul de 2.999 lei, cu M-Pencil Pro inclus și protecție de ecran gratuită timp de un an. Pentru comunitatea Ziare.com, există și un cod de discount dedicat: A500MPZIARE.

