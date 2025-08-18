Huawei lansează un proces împotriva unei companii chiar în ziua listării la bursă. Care este motivul

Huawei lansează un proces împotriva unei companii chiar în ziua listării la bursă. Care este motivul
Huawei, gigantul tech, a intentat un proces pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală împotriva producătorului Transsion, cunoscut pentru dominația sa pe piața africană.

Transsion, care deține branduri precum Tecno, Infinix și Itel, a debutat luni pe piața STAR a Bursei din Shanghai cu o ofertă publică inițială ce a atras 4,6 miliarde de yuani. Acțiunile s-au apreciat rapid, închizând la 57,8 yuani după ce fuseseră listate la 35,15 yuani, ridicând evaluarea companiei la aproximativ 46,2 miliarde de yuani.

Proces neașteptat în mijlocul succesului bursier

În timp ce investitorii sărbătoreau succesul listării, o instanță din Shenzhen a admis un proces intentat de Huawei împotriva Transsion și a cinci dintre filialele sale. Deocamdată, natura exactă a presupuselor încălcări nu a fost făcută publică, însă informația a fost confirmată pentru publicația Caixin de o sursă apropiată departamentului juridic al Huawei. Oficial, compania a refuzat să comenteze, iar Transsion nu a răspuns solicitărilor de presă.

Cazul se înscrie în seria disputelor dure pentru brevete care au modelat industria smartphone-urilor în ultimele decenii. De la bătălia juridică dintre Samsung și Huawei, până la conflictul dintre Apple și Qualcomm, astfel de procese sunt folosite adesea ca arme de strategie comercială.

Fondată în 2013, Transsion s-a remarcat printr-o strategie diferită de ceilalți producători chinezi, alegând să ignore piața internă și să cucerească Africa prin telefoane accesibile, construite în mare parte pe tehnologii cu brevete expirate.

