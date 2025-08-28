HUAWEI anunță lansarea în România a smartphone-urilor sale flagship în domeniul imagisticii — Seria HUAWEI Pura 80. Cele două modele, Pura 80 Pro și Pura 80 Ultra, au fost concepute pentru a sparge barierele fotografiei cu telefonul, prin tehnologii de ultimă generație în materie de imagini și prin funcții inovatoare.

Strălucirea unui design emblematic

Atât HUAWEI Pura 80 Ultra, cât și Pura 80 Pro păstrează semnătura de design Forward Symbol, reinterpretată într-o formă minimalistă, inspirată de liniile radiale ale soarelui. Pe modelul Ultra, obiectivul principal este evidențiat de un inel metalic auriu, care subliniază zona camerei și funcționează ca element vizual de recunoaștere.

Revoluționara Cameră Ultra Lighting de 1 inch a modelului HUAWEI Pura 80 Pro maximizează captarea luminii pentru detalii impresionante în condiții de luminozitate scăzută, în timp ce camera Ultra Chroma asigură o redare precisă a culorilor, oferind peisaje nocturne vii, realiste și cu o claritate excepțională.

HUAWEI Pura 80 Ultra aduce în premieră Camera Duală Telephoto Comutabilă, care combină o zonă fotosensibilă foarte mare, cu distanțe focale versatile de 3,7x și 10x, pentru a crea portrete cinematografice și prim-planuri dramatice, extrem de clare, cu o intensitate spațială uimitoare.

Noua versiune XMAGE a HUAWEI integrează în Seria Pura 80 inovații fotografice de ultimă generație, utilizând cel mai mare senzor telefoto din industrie și algoritmi avansați pentru imagini de o claritate impecabilă, chiar și în condiții de zoom mare și lumină redusă.

De la detalii arhitecturale complexe până la panorame urbane spectaculoase, excelează în surprinderea atmosferei nocturne, redând nuanțele și saturația cu o precizie remarcabilă. Seria redefinește fotografia și filmarea de scenă, captând detalii ultra-clare și culori vibrante de la distanță. Videoclipurile 4K oferă imagini de înaltă fidelitate care transmit emoția spectacolelor live. HUAWEI Pura 80 Series, Photography Next

Alături de performanțele fotografice, Pura 80 Pro și Pura 80 Ultra includ butonul AI Smart Controls, o caracteristică inovatoare care oferă acces instantaneu, printr-un singur tap, la funcții personalizate precum camera, lanterna sau obiectivul AI, adaptate preferințelor fiecărui utilizator.

Dotat cu o tehnologie de recunoaștere a amprentei, pentru o securitate sporită, oferă o experiență de utilizare sigură și fără efort. În plus, tehnologia avansată de anulare a zgomotului, bazată pe AI, revoluționează apelurile prin reducerea bidirecțională a zgomotului, izolând vocea vorbitorului și eliminând sunetele ambientale, pentru o comunicare clară, fără interferențe, în orice mediu.

Putere și performanță fără pauză

Puterea Pura 80 Pro și Pura 80 Ultra vine de la bateria robustă de 5170mAh, susținută de tehnologia 100W HUAWEI SuperCharge, pentru încărcare rapidă, și de 80W Wireless HUAWEI SuperCharge, pentru o alimentare fără întreruperi și fără cabluri. Această combinație dinamică dintre bateria cu capacitate mare și încărcarea rapidă garantează o performanță continuă, ceea ce le permite utilizatorilor să rămână conectați și activi întreaga zi.

Îmbunătățind fiabilitatea Pura 80 Ultra, sticla Kunlun Crystal Armor de generația a doua asigură o protecție de neegalat, pentru că mărește rezistența la zgârieturi de 16 ori și rezistența la căzături de 25 de ori. Această protecție avansată oferă o durabilitate excepțională, protejând fără efort dispozitivul împotriva uzurii zilnice, pentru o performanță constantă și fără griji.

Începând din 26 august, ambele modele Pura 80 sunt disponibile în HUAWEI Store România – HUAWEI Pura 80 Pro la prețul de 5.999 lei, iar HUAWEI Pura 80 Ultra, la prețul de 7.999 lei.

