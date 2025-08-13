HUAWEI Pura 80 Ultra a obținut cel mai mare scor general din istoria DXOMARK. Dispozitivul se va lansa în curând și în România

HUAWEI Pura 80 Ultra, smartphone care se va lansa în curând și pe piața din România, ocupă primul loc pe podiumul global al imagisticii. A obținut cel mai mare scor general din istoria DXOMARK – 175 de puncte – cu 6 puncte mai mult decât dispozitivul clasat pe locul al doilea. Acest rezultat confirmă angajamentul Huawei pentru excelență fotografică, transformând „excepționalul” în „incomparabil”.

DXOMARK este o autoritate recunoscută în domeniul imagisticii, care evaluează și clasează camerele și echipamentele foto. Încrederea experților în aceste teste vine din faptul că se bazează pe milioane de măsurători științifice și analize de percepție. Anul acesta, HUAWEI Pura 80 Ultra a fost supus suitei riguroase de teste DXOMARK pentru a-i măsura performanța foto, video și zoom din perspectiva utilizatorului final.

Cel mai nou flagship HUAWEI a trecut cu brio testele DXOMARK, depășind clar toți concurenții majori din industrie prin performanța sa generală remarcabilă. „Rezultate constant excelente, cu culori vii, detalii clare și expunere naturală în diverse condiții de iluminare. Portrete reușite, cu tonuri ale pielii plăcute și un blur natural al fundalului.

Zoom ultra-wide și telefoto impresionant, care păstrează claritatea și detaliile imaginilor. Videoclipuri fluide și stabile, cu detalii și claritate excelente, chiar și în mișcare”, se arată în concluziile testului DXOMARK.

Fotografia redefinită: noi recorduri la toate capitolele

Scorul Foto de 180, fără precedent, acordat de DXOMARK camerei Ultra Lighting HDR de 1 inch, reflectă măiestria HUAWEI Pura 80 Ultra în redarea luminii și detaliilor. Acest senzor atinge un interval dinamic de 16EV, lider în industrie, transformând lumina dificilă în povești vizuale captivante. Performanța excepțională se reflectă și în fotografia de portret. Segmentarea avansată AI asigură precizie milimetrică, redând chiar și firele rebele de păr, cerceii delicați sau accesoriile complexe, cu o claritate impecabilă pe fundaluri bokeh. Chiar și în lumina lumânărilor, texturile pielii își păstrează dimensiunea naturală, iar tonurile au o căldură realistă.

HUAWEI Pura 80 Ultra redefinește fotografia la distanță cu prima cameră telefoto dublă comutabilă din industrie. Aceasta a obținut cel mai mare scor telefoto DXOMARK. Prin combinarea obiectivelor mediu-telefoto 3,7x și super-telefoto 9,4x într-o singură unitate optică, oferă o versatilitate fără egal. Chiar și detaliile sculpturilor arhitecturale aflate la jumătate de kilometru devin clare ca în fotografiile DSLR. HUAWEI Pura 80 Ultra, măiestrie video: reperul de 166 puncte în mișcare Egalând vârful industriei la video cu un scor de 166, HUAWEI Pura 80 Ultra stăpânește extremele dinamice.

Camera Ultra Lighting HDR redă „imagini stratificate cu restaurarea precisă a luminii și umbrelor”, transformând portretele contre-jour în compoziții echilibrate, unde subiecții radiază pe fundaluri perfect gradate. Scenele cu foc de tabără surprind straturile transparente ale flăcărilor și detalii în umbre, creând imagini captivante.

Performanța excepțională foto și video se datorează în mare parte camerei Ultra Chroma XMAGE, care folosește 1,5 milioane de canale multispectrale pentru o acuratețe a culorilor aproape perfectă. De la lansarea globală din iulie 2025, HUAWEI Pura 80 Ultra a rezonat cu fotografii profesioniști și pasionații din întreaga lume, tehnologiile sale inovatoare îmbinând cercetarea de laborator cu arta vizuală din viața reală. Ca vârf de gamă al moștenirii HUAWEI în domeniul imagisticii, HUAWEI Pura 80 Ultra redefinește limitele posibilului.

Noul dispozitiv va fi disponibil în curând și în România.

