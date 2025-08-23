Huawei revine în prim-plan. Detalii oficiale despre procesorul Kirin 9020 din seria Pura 80

Huawei a decis să dezvăluie detalii despre procesorul care alimentează noua serie Pura 80. Este pentru prima dată din 2020, de la impunerea sancțiunilor americane, când compania chineză vorbește deschis despre chipseturile proprii.

Pura 80 a fost lansată mai întâi în China și va ajunge oficial în România pe 26 august. Sub carcasă, telefoanele ascund Kirin 9020, procesor dezvoltat de HiSilicon, divizia de semiconductori a Huawei. Numele său a apărut deja în capturi de ecran distribuite de utilizatori, confirmând ceea ce până acum se putea afla doar prin demontarea dispozitivelor.

Kirin 9020, semnalul revenirii Huawei pe piața 5G

Noul chipset nu reprezintă o schimbare radicală față de modelul anterior, Kirin 9010, dar aduce îmbunătățiri vizibile. Potrivit companiei de cercetare TechInsights, procesorul este fabricat de SMIC pe tehnologia de 7 nanometri și a fost văzut pentru prima dată anul trecut în Mate 70. Tot SMIC s-a aflat și în spatele cipului Kirin care a readus Huawei înapoi pe scena smartphone-urilor 5G, odată cu modelul Mate 60 Pro.

Decizia de a face public numele Kirin 9020 arată încrederea recâștigată de Huawei în propriile capacități de design și producție, într-un context global complicat. Ultima dată când compania a lansat o serie 5G cu procesor Kirin anunțat oficial a fost în 2020, odată cu Mate 40.

