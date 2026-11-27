Românii își doresc să fie mai activi, dar puțini reușesc să transforme această intenție într-un obicei constant. Un studiu realizat de Huawei arată că 67% dintre respondenții din România consideră că ar trebui să facă mai multă mișcare, cel mai mare procent dintre țările europene analizate.

La nivel european, media este de 55%, însă România se află printre ultimele țări când vine vorba despre activitatea fizică efectivă. Din cele 12 categorii de exerciții analizate, participanții români ocupă ultimele poziții în șapte.

Principala problemă este lipsa timpului, menționată de jumătate dintre respondenți. Alte obstacole sunt lipsa motivației, indicată de 33%, și costurile asociate activităților sportive, menționate de 26%.

Există însă și activități la care românii înregistrează rezultate bune. Mersul pe jos este practicat de 93% dintre participanții la studiu, cu o medie de 159 de minute săptămânal. România ocupă locul patru în Europa la acest capitol.

Drumețiile sunt menționate de 56% dintre respondenți, iar antrenamentele acasă de 47%. În schimb, România se află pe ultimul loc la timpul dedicat mersului la sală, exercițiilor de forță și ciclismului.

Ce legătură au ceasurile inteligente cu activitatea fizică

Studiul Huawei Health Behavior Survey 2026 a analizat și modul în care dispozitivele inteligente sunt folosite pentru monitorizarea sănătății și a activității fizice.

Potrivit rezultatelor, 67% dintre europenii chestionați dețin un dispozitiv inteligent, iar 46% folosesc un smartwatch.

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Persoanele care utilizează asemenea dispozitive au raportat mai multă activitate fizică în 11 dintre cele 12 categorii analizate. În cazul alergării, timpul săptămânal declarat a fost cu aproximativ 44% mai mare decât media generală.

Cele mai urmărite informații sunt numărul de pași, distanța parcursă și caloriile consumate. Monitorizarea somnului este, de asemenea, frecvent utilizată.

Când vine vorba despre indicatorii considerați cu adevărat utili, 42% dintre respondenți aleg ritmul cardiac, urmat de numărul de pași, cu 38%.

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