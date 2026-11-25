O fotografie făcută în vacanță poate deveni punctul de plecare pentru o ilustrație, iar un desen simplu poate fi transformat într-o animație. Sunt lucruri care, până nu demult, necesitau programe specializate și un calculator. Acum, o parte dintre aceste activități pot fi realizate direct pe tabletă, cu ajutorul aplicațiilor de creație digitală.

HUAWEI MatePad Pro 12 este unul dintre modelele care pun accent pe această latură creativă. Dincolo de utilizarea obișnuită pentru filme, internet sau documente, tableta oferă instrumente pentru desen, pictură digitală și realizarea de materiale grafice. Iar combinația dintre ecranul OLED PaperMatte, stylusul M-Pencil Pro și aplicația GoPaint explică de ce dispozitivul poate fi interesant și pentru cei care vor să experimenteze cu designul.

Un design foarte subțire, dar cu un ecran generos

Primul detaliu care atrage atenția la HUAWEI MatePad Pro 12” este grosimea de numai 4,7 mm. În versiunea PaperMatte, tableta cântărește aproximativ 454 de grame, ceea ce o face relativ ușor de transportat, inclusiv pentru persoanele care lucrează în mai multe locuri pe parcursul zilei.

Carcasa este realizată din metal, iar marginile ecranului măsoară doar 3,55 mm. Aproximativ 93% din suprafața frontală este ocupată de display, fără decupaje care să întrerupă imaginea.

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Pentru cineva care desenează sau editează imagini, spațiul de lucru contează. Un ecran mare permite observarea detaliilor unei ilustrații și oferă mai mult loc pentru instrumentele de desen, fără să fie nevoie de apropierea permanentă a imaginii.

Modelul folosește un panou OLED de 12 inch, cu rezoluția de 3.036 × 1.952 pixeli și o rată de reîmprospătare de până la 144 Hz. Ecranul poate atinge o luminozitate maximă de 1.600 de niți, în anumite condiții de afișare.

Versiunea PaperMatte are și un tratament special pentru reducerea reflexiilor. Acesta poate fi util atunci când tableta este folosită lângă o fereastră sau într-un spațiu puternic luminat. Huawei susține că performanța antireflexie este îmbunătățită cu până la 30% față de generația anterioară.

GoPaint, aplicația care transformă tableta într-un spațiu de creație

Una dintre cele mai interesante funcții ale tabletei este GoPaint, aplicația Huawei dedicată desenului și picturii digitale.

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Aceasta include pensule care reproduc diferite tehnici artistice, de la tuș și acuarelă până la pictură în ulei. Există și instrumente pentru efecte de stropire, texturi și amestecuri de culori, astfel încât o ilustrație poate avea un aspect diferit în funcție de stilul ales.

Pentru cineva care face grafică pentru rețele sociale, de exemplu, GoPaint poate fi folosit pentru realizarea unor ilustrații originale, a unor elemente decorative sau a unor schițe care vor fi dezvoltate ulterior în alte proiecte.

O funcție aparte este Intelligent Color Card, care permite extragerea unei palete de culori dintr-o fotografie.

Să presupunem că cineva fotografiază o clădire veche, cu o fațadă în nuanțe de galben, portocaliu și albastru. Imaginea poate fi importată în GoPaint, iar aplicația identifică nuanțele și creează o paletă care poate fi folosită ulterior într-un desen.

Este o metodă practică pentru alegerea unor culori care se potrivesc, fără să fie nevoie ca fiecare nuanță să fie reprodusă manual. Funcția poate fi utilă pentru ilustrații, proiecte decorative sau simple experimente vizuale.

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De la un desen obișnuit la o animație

GoPaint nu se limitează la imagini statice. Aplicația include și o funcție de animație, prin care desenele realizate pe straturi pot fi transformate în cadre succesive.

Principiul este relativ simplu. Se desenează un obiect, apoi se modifică puțin poziția sau forma acestuia în cadrele următoare. Atunci când cadrele sunt redate succesiv, apare senzația de mișcare.

De exemplu, o floare poate fi desenată în mai multe etape, de la boboc până la deschiderea petalelor. La final, imaginile formează o scurtă animație.

Nu este nevoie ca utilizatorul să cunoască de la început programe complexe de animație pentru a încerca acest tip de proiect. Totuși, realizarea unor secvențe elaborate presupune în continuare exercițiu, răbdare și cunoștințe de desen.

Un creion digital care ține cont de apăsare

Pentru desen și scris, HUAWEI MatePad Pro 12” este compatibilă cu M-Pencil Pro, un stylus care recunoaște peste 10.000 de niveluri de presiune.

Acest lucru înseamnă că intensitatea cu care este apăsat creionul poate influența aspectul liniilor. Într-o aplicație de desen compatibilă, o apăsare ușoară poate produce o urmă fină, iar una mai puternică poate crea o linie mai pronunțată.

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M-Pencil Pro are și vârfuri specializate pentru scris și pictură, precum și comenzi prin gesturi. În GoPaint, acestea pot simplifica accesul la anumite instrumente, reducând numărul de atingeri necesare pe ecran.

Suprafața PaperMatte contribuie și ea la experiența de utilizare. Textura sa este concepută pentru a oferi o senzație mai apropiată de scrisul pe hârtie decât cea a unui ecran obișnuit din sticlă lucioasă.

Stylusul este însă un accesoriu comercializat separat, un detaliu de luat în calcul de cei interesați în primul rând de desen.

Nu doar pentru desen: notițe, idei și proiecte în lucru

Partea creativă a tabletei nu se oprește la GoPaint. HUAWEI Notes permite scrierea de mână, realizarea unor schițe rapide și organizarea ideilor.

Aplicația include și o funcție de îmbunătățire a scrisului de mână cu ajutorul inteligenței artificiale. Aceasta poate face notițele mai lizibile, încercând să păstreze stilul original al scrisului.

Pentru cei care lucrează la proiecte vizuale, o astfel de funcție poate fi utilă în etapa de pregătire. Ideile pot fi notate rapid, completate cu desene și revizuite ulterior.

Tableta poate fi asociată și cu tastatura HUAWEI Glide Keyboard.

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