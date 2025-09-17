Huawei Watch GT 6 apare pe internet: autonomie de 21 de zile și dotări de top. La ce preț este oferit

Cu doar câteva zile înainte de prezentarea oficială, internetul a fost inundat de imagini și informații despre noua serie Huawei Watch GT 6. Leak-ul confirmă nu doar designul și dimensiunile celor trei modele, dar și prețurile pe care utilizatorii europeni le vor plăti pentru ele. Lansarea va avea loc pe 19 septembrie, dar surprizele par să se fi terminat deja.

Modelele disponibile acoperă aproape toate gusturile: două variante pentru Watch GT 6, de 41 mm și 46 mm, plus un Watch GT 6 Pro dedicat celor care vor mai multă autonomie și funcții avansate. Ambele ceasuri standard vin cu ecrane OLED – 1,32 inci pentru modelul mic și 1,47 inci pentru cel mare – cu rezoluție de 466×466, stocare internă de 64 GB și baterii generoase: 540 mAh pentru versiunea de 41 mm și 847 mAh pentru cea de 46 mm.

Watch GT 6 Pro: autonomie de 21 de zile și dotări de top

Modelul Pro va fi disponibil doar în varianta de 46 mm și promite până la trei săptămâni de utilizare cu o singură încărcare, grație bateriei de 867 mAh. Pe lângă senzorii standard (accelerometru, giroscop, barometru, busolă), ceasul adaugă monitorizare a temperaturii corporale, ECG, ritm cardiac și, desigur, conectivitate NFC și GPS. Toate modelele includ microfon și difuzor, transformând ceasurile în adevărate gadgeturi all-in-one.

Prețurile confirmă poziționarea premium: 259 EUR pentru modelul de 41 mm, 279 EUR pentru cel de 46 mm, iar Watch GT 6 Pro ajunge la 379 EUR. În funcție de dimensiune, utilizatorii pot alege între curele albe, violet sau aurii (41 mm), negre, maro și verzi (46 mm), sau negre, maro și argintii pentru versiunea Pro.

