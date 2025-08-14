O husă dezvăluie secretul iPhone 17 Pro înaintea evenimentului Apple. Ce design va avea noul smartphone

În timp ce zvonurile despre noua generație iPhone se răspândesc rapid online, un indiciu venit dintr-o sursă neașteptată pare să confirme cele mai recente scurgeri de informații. Site-ul de carcase dbrand.com a publicat un landing page dedicat noii „Tank Case” pentru iPhone 17 Pro și Pro Max, iar detaliile vizibile pe randările oficiale lasă puțin loc de îndoială cu privire la designul final.

Husa arată clar o zonă a camerelor mai proeminentă decât restul telefonului, semn că așa-numitul „camera-bar” va deveni realitate. Blițul și senzorul LiDAR sunt poziționați mai departe de lentile, în partea dreaptă, iar butoanele Action și Camera rămân în aceleași locuri văzute deja în randările anterioare. „Tank Case” mizează pe un aspect robust, cu texturi care îmbunătățesc prinderea și un detaliu vizual surprinzător: un triunghi Illuminati plasat în zona MagSafe.

Carcasa este listată doar pentru iPhone 17 Air, Pro și Pro Max, ceea ce sugerează că modelul standard iPhone 17 va păstra designul inspirat de iPhone 16, cu două camere dispuse vertical și blițul imediat alăturat. Dacă Dbrand a lucrat deja pe baza dimensiunilor exacte, înseamnă că are acces la prototipuri sau specificații finale, lucru comun în industrie pentru a asigura compatibilitatea accesoriilor la lansare.

