O husă dezvăluie secretul iPhone 17 Pro înaintea evenimentului Apple. Ce design va avea noul smartphone

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 14 August 2025, ora 20:32
273 citiri
O husă dezvăluie secretul iPhone 17 Pro înaintea evenimentului Apple. Ce design va avea noul smartphone
FOTO Dbrand

În timp ce zvonurile despre noua generație iPhone se răspândesc rapid online, un indiciu venit dintr-o sursă neașteptată pare să confirme cele mai recente scurgeri de informații. Site-ul de carcase dbrand.com a publicat un landing page dedicat noii „Tank Case” pentru iPhone 17 Pro și Pro Max, iar detaliile vizibile pe randările oficiale lasă puțin loc de îndoială cu privire la designul final.

Husa arată clar o zonă a camerelor mai proeminentă decât restul telefonului, semn că așa-numitul „camera-bar” va deveni realitate. Blițul și senzorul LiDAR sunt poziționați mai departe de lentile, în partea dreaptă, iar butoanele Action și Camera rămân în aceleași locuri văzute deja în randările anterioare. „Tank Case” mizează pe un aspect robust, cu texturi care îmbunătățesc prinderea și un detaliu vizual surprinzător: un triunghi Illuminati plasat în zona MagSafe.

Carcasa este listată doar pentru iPhone 17 Air, Pro și Pro Max, ceea ce sugerează că modelul standard iPhone 17 va păstra designul inspirat de iPhone 16, cu două camere dispuse vertical și blițul imediat alăturat. Dacă Dbrand a lucrat deja pe baza dimensiunilor exacte, înseamnă că are acces la prototipuri sau specificații finale, lucru comun în industrie pentru a asigura compatibilitatea accesoriilor la lansare.

iPhone depășește borna istorică de 3 miliarde de unități vândute și atinge un prag pe care nicio altă companie tech nu l-a mai bifat
iPhone depășește borna istorică de 3 miliarde de unități vândute și atinge un prag pe care nicio altă companie tech nu l-a mai bifat
Apple a atins un prag pe care nicio altă companie tech nu l-a mai bifat: trei miliarde de iPhone-uri livrate. Anunțul a fost făcut chiar de CEO-ul Tim Cook în raportul financiar pentru ultimul...
Un nou scandal în lumea tech. Elon Musk acuză Apple de practici care ar bloca rivalii OpenAI în App Store
Un nou scandal în lumea tech. Elon Musk acuză Apple de practici care ar bloca rivalii OpenAI în App Store
Elon Musk, fondatorul Tesla, SpaceX și xAI a lansat acuzații directe împotriva gigantului din Cupertino. Pe contul său de X, Musk a susținut că Apple ar crea un mediu favorabil exclusiv...
#tehnologie, #apple, #iphone , #iphone
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Pensia pe care statul roman o plateste unui cetatean care a lucrat doar o zi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Peste 50.000 de utilizatori acuză YouTube că noul sistem adăugat este, de fapt, un spionaj AI. Despre ce este vorba
  2. O husă dezvăluie secretul iPhone 17 Pro înaintea evenimentului Apple. Ce design va avea noul smartphone
  3. Regula care a golit site-urile pentru adulți și a împins utilizatorii spre zone periculoase ale internetului
  4. Ministerul Justiţiei modifică Legea insolvenţei. Măsurile drastice anunțate de instituție
  5. Comisarii Gărzii de Mediu vor avea bodycam și drone ca să intervină ”mai rapid și mai eficient”. ”Legea se aplică fără excepţii”, susține ministra Mediului
  6. Elon Musk își duce proiectul la următorul nivel. Tesla își transformă bordul în spectacol vizual și aduce realismul jocurilor video în mașină
  7. My Cosmopolis, aplicația care schimbă viața a 17.000 de oameni
  8. Revolta hotelierilor împotriva unei mari platforme turistice de pe glob. Un proces uriaș care ar putea schimba regulile rezervărilor online
  9. Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, despre Anghel Saligny: Până la sfârșitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte
  10. Două platforme au luat peste 200 de milioane de euro de la români în câteva luni. Cum funcționează schema și ce riscuri ascunde

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...