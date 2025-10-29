Xiaomi lansează HyperOS 3: un Android 16 cu „suflet de iOS” și AI integrat prin Google Gemini

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 23:40
330 citiri
FOTO Unsplash

Noul sistem de operare HyperOS 3, bazat pe Android 16, începe să ajungă oficial și la utilizatorii din afara Asiei. Xiaomi promite o disponibilitate globală până la finalul lunii octombrie, iar primele pe listă sunt telefoanele din seria Xiaomi 15T.

Inspirat vizual din filosofia Apple, HyperOS 3 aduce o interfață rafinată, cu animații fluide, tranziții mai rapide și o serie de funcții noi menite să uniformizeze experiența pe telefoane, tablete, ceasuri și brățări inteligente.

Primele modele care primesc HyperOS 3

După Xiaomi 15T, actualizarea va ajunge treptat și la Xiaomi 15, 15 Ultra și MIX Flip, în prima parte a lunii noiembrie. În aceeași perioadă vor fi incluse și seriile REDMI Note 14, POCO F7, dar și tabletele Xiaomi Pad 7 și Pad mini.

Dacă folosești un Xiaomi Smart Band 10 sau Watch S4, firmware-ul bazat pe HyperOS 3 va fi disponibil înainte de finalul lunii noiembrie. În decembrie, update-ul se extinde către Xiaomi 14, Redmi 15, Redmi Note 19 Pro, precum și seriile POCO F6, X6, M7, M6, M6 Pro și C75.

Dispozitivele mai vechi, inclusiv Xiaomi 13, POCO F5, REDMI Note 13 și Note 14, vor primi actualizarea până în primăvara lui 2026, în funcție de regiune. Xiaomi avertizează că pentru modelele aflate la final de suport software, intervalul de lansare poate varia semnificativ.

Ce aduce nou HyperOS 3

Cea mai vizibilă noutate este HyperIsland, o funcție care imită „Dynamic Island” de pe iPhone și afișează activități live, de la apeluri și redarea muzicii, până la statusul încărcării sau programările din calendar.

Sistemul primește și o integrare extinsă cu Google Gemini, permițând folosirea AI-ului direct la nivel de sistem pentru sugestii, organizare și automatizări. În plus, HyperOS 3 aduce un serviciu unificat de autentificare cu procesare locală și cloud securizat, pentru o protecție sporită a datelor personale.

