Cel mai ieftin încărcător USB-C capabil să alimenteze și laptopuri, de la magazinul care vinde mobilă și chifteluțe. La ce preț este oferit

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 16:10
325 citiri
Cel mai ieftin încărcător USB-C capabil să alimenteze și laptopuri, de la magazinul care vinde mobilă și chifteluțe. La ce preț este oferit
FOTO Ikea

Ikea continuă extinderea liniei sale de gadgeturi accesibile și anunță lansarea globală a încărcătorului Sjoss 65W, un adaptor USB-C compact, minimalist și suficient de puternic pentru a alimenta laptopuri, tablete și telefoane. Produsul este deja disponibil și în România, la un preț surprinzător de mic: 59,90 lei (aproximativ 12 euro).

Design minimalist, aceeași estetică nordică

Noul Sjöss 65W păstrează designul specific gamei Ikea: o carcasă alb mat, cu margini rotunjite și un format extrem de compact, doar 11 × 5 × 4 cm și o greutate de 180 g.

Un detaliu simpatic: în cutie se găsesc șase autocolante colorate, pentru personalizarea încărcătorului și recunoașterea rapidă între mai multe dispozitive similare.

Deși păstrează dimensiunile modelului anterior de 30W, noul adaptor oferă putere mai mult decât dublă, atingând pragul de 65W, suficient pentru a încărca chiar și un MacBook Air sau un laptop cu procesor Intel de generație recentă.

Ikea a echipat Sjöss 65W cu un singur port USB-C, dar compatibil cu toate standardele moderne de încărcare rapidă:

- USB Power Delivery 3.0 (PD 3.0) – până la 65W;

- Quick Charge 4+ (QC 4+) – compatibil cu majoritatea telefoanelor Android;

- PPS (Programmable Power Supply) – reglare dinamică a puterii până la 48W.

Testele independente publicate online arată că încărcătorul poate susține o putere constantă de 65W timp de peste două ore fără a se supraîncălzi, o performanță rară în această categorie de preț.

Modelul de 45W cu două porturi USB-C rămâne în continuare în oferta Ikea, însă mulți utilizatori se așteaptă ca și acesta să primească în curând un upgrade la 65W.

OpenAI lansează Atlas: primul browser AI care promite să schimbe internetul și să înlocuiască Google Chrome
OpenAI lansează Atlas: primul browser AI care promite să schimbe internetul și să înlocuiască Google Chrome
OpenAI a anunțat oficial Atlas, primul său browser web bazat integral pe inteligență artificial, iar compania îl prezintă drept alternativa directă la Google Chrome. În locul unei simple...
Starlink va oferi internet broadband în spațiu. Viteze de până la 25 Gbps și conexiuni laser între sateliți
Starlink va oferi internet broadband în spațiu. Viteze de până la 25 Gbps și conexiuni laser între sateliți
SpaceX, prin rețeaua Starlink, a anunțat o colaborare spectaculoasă cu startup-ul american Muon Space, pentru a aduce internetul broadband... direct în spațiu. Noua tehnologie folosește...
#tehnologie, #ikea, #incarcator , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
De ce a amanat Donald Trump intalnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reactia Kremlinului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a terminat! Final in "telenovela Edi Iordanescu"

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cel mai ieftin încărcător USB-C capabil să alimenteze și laptopuri, de la magazinul care vinde mobilă și chifteluțe. La ce preț este oferit
  2. Declinul economiei, confirmat de sectorul terțiar: Cifra de afaceri a serviciilor de piață s-a contractat în august
  3. Creșterea TVA pentru HoReCa, încă în analiză la Ministerul Finanțelor. Când vor ști operatorii din turism și ospitalitate dacă urmează noi scumpiri
  4. OpenAI lansează Atlas: primul browser AI care promite să schimbe internetul și să înlocuiască Google Chrome
  5. Starlink va oferi internet broadband în spațiu. Viteze de până la 25 Gbps și conexiuni laser între sateliți
  6. Primăria Brașov a găsit o metodă inedită să rezolve problema vitezomanilor. Cum funcționează de fapt semafoarele care forțează șoferii să pună frână
  7. Ce riscă să pățească România, dacă Guvernul nu va face reforma mult promisă. Semnalul de alarmă pentru Bolojan, transmis de un expert în fiscalitate
  8. De ce dolarul american este moneda de rezervă internațională?
  9. Sud-coreenii vor produce blindate în România de 1 miliard de dolari. Unde se va deschide noua fabrică și când vor fi livrare primele blindate
  10. Cum alegi soluția ERP potrivită pentru compania ta? 10 sfaturi utile