Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 19:11
Încărcarea completă a telefonului în doar câteva secunde. Cercetătorii din Australia au anunțat o descoperire de ultimă oră
FOTO Artlist

Cercetătorii din Australia au anunțat o descoperire care ar putea schimba definitiv modul în care folosim energia. O echipă de la Universitatea Monash din Melbourne a creat un material revoluționar pe bază de grafen, capabil să transforme supercondensatoarele – dispozitive cunoscute pentru viteza lor de încărcare, în adevărate alternative la bateriile clasice.

Până acum, supercondensatoarele aveau o mare problemă: deși se încărcau rapid, stocau mult mai puțină energie decât bateriile obișnuite. Noul material, numit oxid de grafen redus (M-rGO), schimbă radical acest lucru. El este obținut printr-un proces termic care modelează grafitul natural într-o structură extrem de curbată. Surprinzător, tocmai aceste curbe permit ionilor să pătrundă mai adânc, mărind suprafața disponibilă pentru stocarea energiei.

De la laborator, direct pe piață

Rezultatele sunt spectaculoase. Densitatea energetică volumetrică atinge 99,5 Wh/L, similară cu cea a bateriilor cu plumb, iar densitatea de putere depășește 69,2 kW/L. Practic, asta înseamnă că viitoarele dispozitive nu doar că se vor încărca într-o clipă, dar vor avea și suficientă autonomie pentru a înlocui bateriile tradiționale în numeroase aplicații.

Tehnologia nu rămâne doar pe hârtie. Ea este deja dezvoltată pentru piață prin compania Ionic Industries, desprinsă din Universitatea Monash, care colaborează cu parteneri pentru a aduce materialul în producție. Dacă planul va reuși, telefoane, laptopuri sau chiar mașini electrice ar putea fi încărcate complet în câteva secunde.

