Planeta sub asediu. Industriile care ne otrăvesc viitorul și cum lipsa taxelor pe carbon le lasă nepedepsite

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 10:10
De la fabrici și ferme până la mașinile din trafic, tot mai multe domenii economice contribuie la accelerarea schimbărilor climatice. Un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) scoate la lumină o realitate dureroasă. Sase mari sectoare industriale sunt responsabile pentru cea mai mare parte a emisiilor globale de dioxid de carbon.

Studiul, intitulat Effective Carbon Rates, analizează situația din 72 de țări și arată că politicile actuale de taxare a poluării sunt, în multe cazuri, prea slabe pentru a schimba cursul.

Cine poluează cel mai mult planeta

În fruntea listei se află transportul rutier, principala sursă de emisii de CO2 generate de combustibilii fosili. Urmează industria grea, cu producția de ciment, oțel și alte materiale de construcție, activități care consumă masiv energie.

Un alt vinovat major este sectorul energetic, care încă depinde în mare parte de arderea cărbunelui, petrolului și gazelor naturale. Agricultura și pescuitul contribuie, la rândul lor, prin emisiile de metan și protoxid de azot, două gaze cu efect de seră mult mai puternice decât dioxidul de carbon.

De asemenea, clădirile și construcțiile reprezintă o sursă semnificativă de poluare, din cauza energiei consumate pentru încălzire și răcire. Iar în final, gazele fluorurate utilizate în procese industriale și sisteme de răcire adaugă un strat suplimentar de problemă: sunt de mii de ori mai dăunătoare pentru atmosferă decât CO2.

Taxe slabe, măsuri inegale și soluții întârziate

Raportul OECD arată că peste jumătate dintre emisiile de gaze cu efect de seră din țările analizate nu sunt taxate în niciun fel. Mai mult, multe companii mari primesc certificate de emisii gratuite, ceea ce reduce eficiența măsurilor menite să descurajeze poluarea.

Deși sistemele de tranzacționare a certificatelor s-au extins semnificativ în ultimii ani, lipsa unei strategii globale coerente menține un dezechilibru între economiile dezvoltate și cele emergente.

Pentru a inversa asta, experții OECD propun o politică unitară de tarifare a carbonului, investiții în tehnologii verzi și reducerea treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili.

