Un încărcător de telefon, o jucărie sau o piesă auto ar putea fi verificate pentru eventuale alerte de siguranță printr-o simplă întrebare adresată unui asistent AI. InfoCons a anunțat dezvoltarea unui instrument care va permite consultarea alertelor oficiale despre produsele periculoase sau neconforme.

Noua soluție este programată pentru lansare de Ziua Națională a României, pe 1 decembrie 2026. Serviciul va fi gratuit pentru utilizatorii care dețin un cont în aplicația InfoCons și va putea fi folosit în 33 de limbi.

Instrumentul va avea acces la informații furnizate de autoritățile din 43 de țări, inclusiv state membre ale Uniunii Europene și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Baza de date include peste 3.556 de alerte emise în 2026, dar și informații înregistrate în ultimii zece ani. Potrivit InfoCons, aceasta va fi actualizată în timp real, pe măsură ce autoritățile publică noi notificări.

Cum va funcționa verificarea produselor cu ajutorul AI

Pentru a verifica un produs, utilizatorii vor putea introduce numele acestuia, marca sau codul de bare într-o conversație cu asistentul AI.

O întrebare precum „InfoCons, există vreo alertă de neconformitate pentru acest produs?” ar trebui să genereze un răspuns bazat pe informațiile disponibile în sistem.

Asistentul va putea indica dacă produsul apare într-o alertă oficială și ce probleme au fost identificate. Printre riscurile urmărite se numără incendiile, prezența unor substanțe chimice periculoase și eventualele efecte asupra sănătății.

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Verificările nu se vor limita la produsele electronice. Sistemul va acoperi inclusiv electrocasnice, cosmetice, haine, mobilier, trotinete, autoturisme și componente auto.

Aplicația InfoCons oferă și alte informații despre produse. În cazul alimentelor, utilizatorii pot consulta ingredientele, valorile nutriționale și aditivii, iar pentru electrocasnice sunt disponibile date tehnice și estimări ale costurilor cu energia electrică.

Unele informații suplimentare vor fi rezervate utilizatorilor Premium. Acestea includ detalii despre loturile de fabricație, țara de proveniență și fotografiile produselor care au făcut obiectul alertelor.

InfoCons nu a prezentat încă toate detaliile tehnice privind accesarea noului conector din ChatGPT sau Claude. Funcția este anunțată pentru 1 decembrie, când ar urma să devină disponibilă utilizatorilor.

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