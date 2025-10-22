Un inginer a construit o cameră care „filmează” lumina: 2 miliarde de cadre pe secundă într-un garaj de acasă VIDEO

Un cercetător și pasionat de tehnologie a reușit să creeze o cameră experimentală capabilă să filmeze la o viteză suficient de mare pentru a surprinde mișcarea luminii, ceva ce până acum părea imposibil în afara laboratoarelor ultra-specializate.

Inventatorul este Brian Haidet, cunoscut online sub numele de AlphaPhoenix, care a publicat rezultatele sale pe YouTube, într-un proiect ce îmbină optica, programarea și improvizația tehnică.

2 miliarde de cadre pe secundă, cu piese improvizate și cod Python

Folosind o combinație neobișnuită de componente, o oglindă montată pe gimbal, două tuburi, o lentilă simplă, un senzor de lumină și câteva sute de linii de cod în Python, Haidet a construit o cameră capabilă să atingă 2 x 10 cadre pe secundă.

În testele sale, cercetătorul a reușit să înregistreze vizual propagarea unui fascicul laser, surprinzând cum „lumina se mișcă” prin spațiu, cadru cu cadru, un fenomen imposibil de observat cu ochiul liber. Sistemul poartă numele de Compressed Ultrafast Spectral Photography (CUSP), o tehnică ce combină metode optice avansate cu algoritmi de reconstrucție a imaginilor, permițând captarea fenomenelor care se desfășoară în intervale de nanosecunde.

Ads

Spre deosebire de camerele de mare viteză tradiționale, care înregistrează direct milioane de cadre, dispozitivul lui Haidet comprima informația spectrală și spațială într-o singură expunere. Ulterior, un algoritm reconstruiește fiecare „cadru” al secvenței.

Totuși, există o limitare majoră: sistemul filmează un singur pixel per cadru, rezultând practic un video de 1×1 pixeli. Pentru a obține o imagine completă, Haidet a combinat mai multe înregistrări sincronizate, pixel cu pixel, reconstruind vizual mișcarea fasciculului de lumină.

Ads