Un inginer român a transformat o țigară electronică aruncată într-un server web surprinzător de rapid. Cum i-a venit ideea

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 15:35
FOTO Bogdan Ionescu

Cine s-ar fi gândit că un vape de unică folosință poate ascunde suficientă putere de calcul pentru a rula un server web? Bogdan Ionescu, cunoscut online ca BogdanTheGeek, a demonstrat exact asta, punând pe picioare proiectul „VapeServer”, un web server funcțional construit pe baza electronicii ascunse într-o țigară electronică aruncată.

Totul a pornit de la colecția lui de vape-uri vechi, păstrate inițial pentru baterii. Însă unele modele mai avansate i-au atras atenția: nu mai erau simple plăci cu cipuri obscure, ci includeau microcontrolere performante. Așa a descoperit un cip PY32F002B cu procesor Arm Cortex-M0+ la 24 MHz, 24 KB de memorie flash și 3 KB de RAM, specificații modeste, dar suficiente pentru a găzdui un mic server.

De la 20 de secunde la 160 de milisecunde

Primele teste nu au fost deloc promițătoare: timpii de încărcare ajungeau la 20 de secunde, iar ping-ul era de 1,5 secunde. Însă, după optimizări de cod și implementarea unor buffere pentru pachete, Bogdan a reușit să reducă dramatic latența. Rezultatul? Pagini servite în aproximativ 160 de milisecunde și ping de doar 20 ms, cu performanță comparabilă cu sisteme mult mai puternice.

Serverul funcționează printr-o conexiune USB-C și folosește un protocol vechi, SLIP, pentru a transmite pachetele IP, completat de un stack TCP/IP minimalist. În doar 20 KB de memorie flash a încăput chiar și o pagină web completă.

Deși site-ul găzduit pe „VapeServer” este momentan copleșit de curioși și afișează erori 503, proiectul arată cât de mult pot fi valorificate dispozitive aparent banale.

