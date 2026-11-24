Înregistrări ale unor interogatorii, imagini surprinse de camerele purtate de polițiști și documente ale unor instituții publice din Statele Unite au fost expuse pe internet din cauza unei erori de securitate. Informațiile aparțineau companiei Tigerfish, care oferă servicii de transcriere pentru autorități, instituții guvernamentale și companii din industria tehnologiei.

Problema a fost descoperită de cercetătorul în securitate informatică Anurag Sen, care a identificat un spațiu de stocare online accesibil publicului, fără să fie necesară introducerea unei parole.

Printre informațiile expuse se numărau transcrieri ale interviurilor realizate de polițiști, înregistrări audio și video originale, imagini de pe camerele corporale ale agenților și facturi emise către clienți, inclusiv departamente de poliție și parchete.

Potrivit TechCrunch, datele puteau fi accesate printr-o adresă web relativ ușor de ghicit, fără autentificare sau alte restricții.

Cum a ajuns o cantitate mare de date sensibile să fie accesibilă oricui

Anurag Sen a descoperit fișierele în octombrie 2026 și a încercat să avertizeze compania, însă nu a primit un răspuns. Ulterior, cercetătorul a contactat publicația TechCrunch, care a verificat existența informațiilor expuse și a luat legătura cu Tigerfish.

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După notificarea primită de la jurnaliști, compania a restricționat accesul public la server. Adam Goldberg, președintele Tigerfish, a confirmat că atât lista fișierelor, cât și documentele individuale au fost protejate împotriva accesului neautorizat.

Compania a verificat și celelalte spații de stocare Amazon S3 pe care le utilizează și a transmis că acestea nu permit accesul public.

Potrivit reprezentanților Tigerfish, mesajul inițial trimis de cercetător ajunsese în folderul de spam, motiv pentru care avertismentul nu fusese observat.

Nu este clar dacă organizațiile ale căror informații au fost expuse au fost înștiințate despre incident.

Sen, care investighează de aproximativ zece ani asemenea situații, spune că multe dintre expunerile descoperite au la bază erori umane. Un exemplu este situația în care un dezvoltator dezactivează temporar autentificarea pentru a testa un sistem și uită să reactiveze protecția.

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