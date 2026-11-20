O persoană sună și spune că lucrează la o companie de telefonie mobilă. Pretinde că trebuie actualizate datele unui abonament sau prelungit un contract și solicită câteva informații personale, inclusiv coduri primite prin SMS. La scurt timp, apare un al doilea apel, de această dată de la cineva care susține că reprezintă Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Acesta este mecanismul unei noi tentative de fraudă semnalate de DNSC, prin care infractorii încearcă să obțină date personale și bancare folosind identitatea unor organizații cunoscute.

Spre deosebire de înșelătoriile care se bazează pe un singur apel, noua metodă presupune două conversații succesive, concepute pentru a crea impresia că victima este ajutată să rezolve o problemă reală.

În primul apel, falsul reprezentant al operatorului de telefonie solicită inclusiv coduri SMS, sub pretextul activării unei semnături electronice.

Al doilea interlocutor pretinde că este angajat DNSC și anunță că a fost identificată o posibilă fraudă, o încercare de furt al datelor sau o activare neautorizată a semnăturii electronice.

Cum încearcă escrocii să obțină acces la informațiile financiare

Pentru a părea credibili, atacatorii folosesc nume complete, presupuse numere de legitimație și coduri de angajat.

În unele situații, stabilesc chiar și o „parolă a convorbirii”, pe care victima ar trebui să o recunoască atunci când este contactată de un alt presupus reprezentant al instituției.

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După ce câștigă încrederea persoanei apelate, discuția se mută către situația financiară a acesteia. Infractorii întreabă la ce bănci are conturi, dacă deține economii sau credite și care sunt veniturile ori soldurile aproximative. Pot solicita și CNP-ul, fotografii ale actului de identitate sau alte coduri de autentificare primite prin SMS.

DNSC avertizează că angajații instituției nu cer telefonic asemenea informații și nu monitorizează apelurile sau mesajele cetățenilor pentru a identifica presupuse activități suspecte.

Prin urmare, un apel în care cineva se prezintă drept reprezentant DNSC și solicită date bancare trebuie tratat ca un posibil semnal de fraudă.

Specialiștii recomandă întreruperea conversației și verificarea situației prin contactarea directă a instituției sau companiei respective, folosind datele de contact de pe site-ul oficial.

De asemenea, utilizatorii nu ar trebui să transmită fotografii ale documentelor personale, să comunice parole sau coduri SMS și nici să instaleze aplicații la cererea unor persoane necunoscute.

Dacă datele bancare au fost deja furnizate, primul pas este contactarea imediată a băncii, pentru verificarea și protejarea conturilor. Incidentul trebuie apoi raportat autorităților competente.

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