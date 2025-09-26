Instagram sparge bariera de 3 miliarde de utilizatori: aplicația se transformă radical

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 23:31
192 citiri
Instagram sparge bariera de 3 miliarde de utilizatori: aplicația se transformă radical
FOTO Unsplash

Instagram a ajuns la 3 miliarde de utilizatori activi lunar. Creșterea spectaculoasă este atribuită în special videoclipurilor scurte și mesajelor private, care au devenit centrul experienței din platformă.

Pentru a marca acest prag istoric, Meta schimbă din nou direcția aplicației: bara de navigare de pe ecranul principal va evidenția Reels și mesageria privată, lăsând tot mai mult în urmă fluxul clasic de fotografii. Mai mult, în India se testează deja deschiderea aplicației direct în secțiunea Reels – o mișcare clar inspirată de TikTok.

Reels și mesaje, noul ADN al Instagramului

Directorul Instagram, Adam Mosseri, recunoaște că felul în care oamenii folosesc platforma s-a schimbat radical: mesageria privată a devenit principalul mod de distribuire a conținutului, urmată de Stories, iar peste 50% din timpul petrecut în aplicație este dedicat vizionării de clipuri video.

Pentru a ține pasul cu aceste tendințe, Instagram testează și o funcție prin care utilizatorii își pot ajusta direct algoritmul, alegând ce tip de conținut să vadă mai mult sau să ascundă.

WhatsApp a lansat una dintre cele mai așteptate funcții: mesaje traduse instant și ajutor de scriere cu AI, direct în aplicație
WhatsApp a lansat una dintre cele mai așteptate funcții: mesaje traduse instant și ajutor de scriere cu AI, direct în aplicație
WhatsApp a lansat una dintre cele mai așteptate funcții: traducerea mesajelor în timp real, fără să mai fie nevoie să copiezi textul într-un alt translator. Noul update promite să elimine...
Google Maps vrea să îți spună unde sunt gropile din asfalt. Un nou brevet arată cum mașinile ar putea raporta singure calitatea drumului
Google Maps vrea să îți spună unde sunt gropile din asfalt. Un nou brevet arată cum mașinile ar putea raporta singure calitatea drumului
Unul dintre cele mai mari avantaje ale aplicațiilor de navigație este că transformă fiecare drum într-o experiență previzibilă. Waze, de exemplu, le arată șoferilor obstacolele din față...
#tehnologie, #Instagram, #aplicatii , #aplicatii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Stefan Tarnovanu nu s-a putut abtine nici macar in Olanda: "Jalnic!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
18 angajati CJAS Bacau au furat peste 1 milion de lei si i-au bagat in imobiliare. Cum au fost prinsi

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Instagram sparge bariera de 3 miliarde de utilizatori: aplicația se transformă radical
  2. Qualcomm ridică miza în lupta cu Apple și Intel: trei noi procesoare Snapdragon X2 Elite pentru laptopuri
  3. Microsoft cedează presiunilor europene: Windows 10 va primi actualizări de securitate gratuite, fără cont Microsoft și fără colectare de date
  4. Cât ne vor costa amânările CCR pentru reformele din pachetul doi: „Dacă ajungem la recesiune, va fi din cauză că niște politicieni încearcă să-și protejeze favoriții”
  5. Smartphone-urile devin tot mai scumpe. Motivul pentru care industria trece printr-o schimbare vizibilă
  6. Xiaomi 15T Pro, prezentat oficial. Gigantul tech a pregătit un telefon de top și o avalanșă de gadgeturi inteligente
  7. Ministru din cabinetul Bolojan, dezvăluiri despre cum s-a ajuns la deficitul uriaș. "S-a mimat undeva în decembrie 2024, cu pachetul acela heirupistic"
  8. iPhone 17 Pro Max versus Samsung Galaxy S25 Ultra: aluminiu sau titan, care rezistă mai bine? VIDEO
  9. Vești bune pentru șoferi. Anul viitor se va circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, pe o distanţă de 390 de kilometri VIDEO
  10. Serviciul de emitere rovinietă și peaj prin SMS va funcționa vineri cu întreruperi. Anunțul făcut de CNAIR