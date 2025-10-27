Instagram adaugă, în sfârșit, o funcție cerută de ani de zile de utilizatori

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 15:39
262 citiri
FOTO Unsplash

După numeroase solicitări și comparații cu platforma YouTube, Instagram introduce în sfârșit o funcție așteptată de toți. Este vorba de istoricul vizionărilor pentru Reels, care le permite utilizatorilor să revadă toate clipurile scurte urmărite anterior, să le sorteze după dată și chiar să filtreze rezultatele în funcție de conturile care le-au publicat.

Un „YouTube History” pentru Reels

Funcția a fost confirmată de Adam Mosseri, directorul Instagram, într-o postare pe Threads, unde a anunțat că secțiunea dedicată istoricului Reels este acum activă pentru majoritatea utilizatorilor. Aceasta funcționează similar cu istoricul de pe YouTube și oferă un mod mult mai simplu de a regăsi videoclipuri pierdute în feed.

Utilizatorii pot accesa istoricul prin meniul principal: Profil - Meniu - Setări - Activitatea dvs - Istoricul vizionărilor.

De acolo, pot sorta clipurile vizionate în ordine cronologică (de la cele mai recente la cele mai vechi și invers) sau pot filtra rezultatele după intervale de timp și conturi specifice. Noua secțiune este deja prezentă în cea mai recentă versiune a aplicației Instagram, iar implementarea se extinde treptat la nivel global.

