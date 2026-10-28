Acord istoric între AMD și Intel? Cei doi giganți tech ar putea într-o etapă mai puțin obișnuită

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 28 Octombrie 2026, ora 20:16
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Acord istoric între AMD și Intel? Cei doi giganți tech ar putea într-o etapă mai puțin obișnuită
FOTO AMD

Rivalitatea dintre Intel și AMD ar putea intra într-o etapă mai puțin obișnuită. Lip-Bu Tan, CEO-ul Intel, a dezvăluit că a discutat recent cu Lisa Su, șefa AMD, despre o posibilă colaborare între cele două companii.

Subiectul a apărut într-o conversație cu Jimmy Cheng, președintele Chinese American Semiconductor Professional Association, în care Tan a vorbit despre schimbările pe care vrea să le facă la Intel și despre planurile companiei pentru următoarele generații de procesoare.

Una dintre priorități este extinderea diviziei de producție de semiconductori. Tan a recunoscut că Intel a ignorat prea mult timp cerințele clienților și spune că noua strategie va pune mai mult accent pe personalizare și pe nevoile fiecărei companii.

Intel vrea să redevină relevant și ca producător de cipuri pentru alții

Schimbarea de direcție ar putea apropia Intel de modelul folosit deja de AMD. Pe lângă procesoarele proprii, AMD dezvoltă cipuri personalizate pentru companii precum Valve, PlayStation și Microsoft.

Intel vrea să devină mai atractivă și pentru astfel de proiecte. Tan a povestit că un client important a așteptat aproximativ opt luni până la schimbarea conducerii pentru a prezenta o listă cu 15 domenii în care considera că Intel rămăsese în urmă. Problemele ar fi fost analizate separat, iar compania ar fi reușit ulterior să câștige acel client.

În același timp, Tan spune că obiectivul său este ca Intel să recâștige poziția de lider pe piața procesoarelor.

O colaborare cu AMD nu ar porni complet de la zero. Cele două companii fac deja parte din x86 Ecosystem Advisory Group, inițiativă creată împreună cu alți jucători din industrie pentru dezvoltarea arhitecturii x86 și pentru simplificarea optimizării software între procesoarele celor doi rivali.

Deocamdată, discuțiile dintre Lip-Bu Tan și Lisa Su nu înseamnă că există un acord concret sau că AMD va produce cipuri în fabricile Intel.

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