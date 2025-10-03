AMD ar putea lăsa Intel să-i fabrice cipurile: negocieri surpriză pentru procesul 18A

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 18:14

Rivalitatea dintre AMD și Intel ar putea lua o turnură neașteptată. Potrivit unor surse din industrie, cele două companii poartă discuții preliminare pentru ca Intel Foundry să preia o parte din comenzile de cipuri AMD, comenzi care merg în prezent către gigantul taiwanez TSMC.

La prima vedere, pare un paradox: doi competitori direcți pe piața procesoarelor să colaboreze în fabricarea lor. Precedentul există, Apple cumpără ecrane de la Samsung, iar logica economică poate fi mai puternică decât rivalitățile istorice. În plus, contextul politic și financiar joacă un rol cheie.

De ce ar conta un astfel de acord

Administrația Trump, care a achiziționat recent 9,9% din acțiunile Intel, face presiuni pentru „repatrierea” producției de semiconductoare și pentru consolidarea industriei americane. Intel a primit deja investiții majore: Softbank a intrat cu 2 miliarde de dolari, iar Nvidia a cumpărat acțiuni de 5 miliarde, anunțând totodată o colaborare pentru grafică integrată în viitoarele cipuri x86 de la Intel. Mai mult, au apărut și zvonuri despre discuții exploratorii cu Apple.

Pentru Intel Foundry, un contract de producție cu AMD ar putea fi exact ce are nevoie pentru a finanța dezvoltarea procesului 18A, echivalentul intern al tehnologiilor pe 2nm de la Samsung și TSMC. Oficialii Intel au recunoscut că acest proces riscă să fie abandonat fără suficientă cerere fermă, din cauza problemelor tehnice și a ratelor mari de cipuri defecte.

Pentru AMD, mutarea ar putea aduce beneficii de securizare a producției într-o perioadă în care capacitatea TSMC este supraîncărcată. Totuși, există și riscul ca performanțele planificate pentru viitoarele CPU și GPU să nu fie atinse dacă Intel nu reușește să își rezolve dificultățile cu randamentele și eficiența procesului 18A.

