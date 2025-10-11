Intel dă lovitura cu Panther Lake! Procesoarele care promit să schimbe din nou regulile jocului

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 13:22
FOTO Intel

După ani de promisiuni și întârzieri, Intel a prezentat oficial noua sa generație de procesoare, Core Ultra Panther Lake, bazate pe revoluționara arhitectură de 18A (1,8 nanometri). Este cel mai ambițios pas făcut de companie în ultimul deceniu, iar miza e uriașă: recâștigarea terenului pierdut în fața rivalilor AMD, Apple și Qualcomm.

Panther Lake este prima generație de procesoare Intel construită pe procesul 18A, despre care CEO-ul Pat Gelsinger afirmă că va „marca renașterea Intel ca lider în producția globală de cipuri”.

Noua serie, cunoscută și sub numele Intel Core Ultra Series 3, este destinată laptopurilor și dispozitivelor portabile de gaming. Vin trei variante de cipuri, configurate cu 8 sau 16 nuclee CPU și între 4 și 12 nuclee grafice Xe3. Modelul de top promite cea mai puternică grafică integrată lansată vreodată de Intel, cu 12 unități de ray-tracing dedicate.

Când vom vedea primele laptopuri cu Panther Lake

Noile nuclee de performanță Cougar Cove (P-cores) și cele de eficiență Darkmont (E-cores) aduc un salt major: până la 40% consum redus la aceeași performanță single-thread, până la 50% performanță mai mare la sarcini multi-thread și un GPU cu peste 50% mai puternic decât generația anterioară Lunar Lake.

Intel promite și o autonomie îmbunătățită cu 10%, chiar dacă Panther Lake renunță la memoria integrată și reintroduce nucleele E cu consum redus. În scenarii reale — de la videoconferințe în Microsoft Teams la redare multimedia, diferența ar trebui să fie vizibilă.

Panther Lake vine cu o unitate neuronală (NPU) complet nouă, gândită pentru sarcini de inteligență artificială. Aceasta permite rularea aplicațiilor AI direct pe dispozitiv, fără a depinde de cloud. De asemenea, cipul oferă suport pentru până la 96 GB LPDDR5 sau 128 GB DDR5, o unitate de procesare a imaginilor cu reducere de zgomot bazată pe AI, plus un motor media capabil de codare AV1 pe 10 biți și compatibilitate extinsă cu formatele Sony XAVC.

Pentru gameri, Intel introduce și un sistem inteligent numit “Intelligent Bias Control v3”, care redistribuie automat sarcinile între nucleele P și E, direcționând mai multă putere către GPU în timpul sesiunilor de joc — o funcție ce ar putea face din laptopuri și consolele portabile un teren real de test pentru noua arhitectură.

Intel nu a anunțat încă o dată exactă de lansare comercială, dar primele dispozitive cu Panther Lake ar putea ajunge pe piață în prima jumătate a lui 2026, în funcție de producători.

