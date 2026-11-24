Signal introduce noi restricții pentru realizarea capturilor de ecran pe Android și iPhone, în încercarea de a proteja conversațiile utilizatorilor de sistemele de inteligență artificială integrate în telefoane. Compania susține că dezvoltarea asistenților AI capabili să analizeze ceea ce apare pe ecran creează riscuri pentru confidențialitatea mesajelor, chiar și atunci când acestea sunt criptate.

Anunțul a fost făcut de Meredith Whittaker, președinta Signal, care consideră că integrarea tot mai profundă a inteligenței artificiale în sistemele de operare reprezintă o amenințare pentru aplicațiile construite în jurul protejării datelor personale.

De ce criptarea mesajelor nu este suficientă în fața asistenților AI

Problema apare atunci când un asistent AI primește permisiunea de a vedea informațiile afișate pe telefon sau calculator pentru a îndeplini diverse sarcini în numele utilizatorului.

De exemplu, un astfel de sistem poate analiza conținutul unei aplicații pentru a rezuma informații, a identifica detalii sau a automatiza anumite acțiuni. În acest proces, poate ajunge să prelucreze inclusiv mesaje și alte date sensibile.

Signal avertizează că aceste informații pot fi capturate, stocate sau transmise către infrastructura utilizată de asistentul AI, fără ca aplicația de mesagerie să mai poată controla ce se întâmplă cu ele.

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Signal folosește criptarea end-to-end, care împiedică persoanele neautorizate și furnizorii intermediari să citească mesajele în timpul transmiterii lor.

Totuși, odată ce un mesaj este afișat pe ecranul destinatarului, conținutul său poate deveni accesibil altor funcții ale dispozitivului, în funcție de permisiunile acordate acestora.

Aceasta este problema pe care Signal încearcă să o limiteze prin noile restricții. Compania blocase deja implicit capturile de ecran în aplicația sa pentru Windows. Acum extinde măsura și către versiunile mobile pentru Android și iOS.

Utilizatorii vor avea posibilitatea să dezactiveze protecția, însă Signal avertizează că această alegere reduce garanțiile de confidențialitate pe care încearcă să le ofere.

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