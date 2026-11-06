Inteligența artificială începe să verifice pe ce se duc banii din conturile bancare. Noua funcție care poate descoperi plățile inutile

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 19:04
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Inteligența artificială începe să verifice pe ce se duc banii din conturile bancare. Noua funcție care poate descoperi plățile inutile
FOTO Claude AI

Un asistent bazat pe inteligență artificială poate analiza acum cheltuielile direct din conturile bancare și poate identifica plăți neobișnuite sau facturi care cresc de la o lună la alta. Anthropic a lansat Personal Finance, o nouă funcție pentru Claude, prin care utilizatorii își pot conecta conturile bancare și cardurile pentru a înțelege mai bine cum își gestionează banii.

Conectarea se face prin Plaid, un serviciu care permite accesarea securizată a informațiilor financiare. Potrivit Anthropic, Claude poate doar să citească datele disponibile, fără să transfere bani, să efectueze investiții sau să administreze conturile.

Ce poate descoperi Claude în conturile bancare și cât de sigure sunt datele

Noua funcție permite adresarea unor întrebări simple, precum „Pe ce am cheltuit banii luna aceasta?”. Claude analizează tranzacțiile și le grupează pe categorii, inclusiv locuință, utilități, alimente sau cumpărături.

Utilizatorii pot afla și dacă au cheltuit mai mult decât în lunile precedente sau dacă există plăți pe care nu le-au observat.

Personal Finance nu se limitează la prezentarea unui rezumat al cheltuielilor. Sistemul poate identifica tranzacții duplicate, comisioane neașteptate și facturi care au crescut treptat.

De asemenea, poate verifica dacă o persoană cheltuiește mai mult decât câștigă și poate explica termeni financiari, inclusiv dobânda anuală, folosind exemple și calcule bazate pe tranzacțiile reale.

Anthropic precizează că accesul este limitat la informații precum soldurile, limitele de credit, tipurile conturilor, ultimele patru cifre ale numerelor de cont și istoricul tranzacțiilor din ultimii doi ani.

Compania susține că discuțiile purtate în secțiunea Personal Finance nu sunt folosite pentru antrenarea modelelor sale AI.

Noua funcție reprezintă și un răspuns la serviciile financiare introduse de OpenAI în ChatGPT în luna mai, care permit analizarea cheltuielilor și planificarea financiară pe termen lung.

Personal Finance începe să fie disponibilă în versiune beta pentru utilizatorii Claude din Statele Unite, cu abonamente Pro, Max și Ultra.

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