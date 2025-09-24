Internetul cuantic prinde viață. Q-Chip transmite date cuantice prin fibra optică obișnuită

Cercetătorii au demonstrat că informația cuantică poate circula prin rețelele de fibră optică deja existente, folosind aceleași protocoale de internet pe care le utilizăm zilnic. Rezultatele, publicate în revista Science, descriu performanțele unui cip numit Q-Chip (quantum-classical hybrid internet by photonics).

Inovația aduce internetul cuantic mai aproape de utilizarea reală, fără a fi nevoie de o infrastructură complet nouă. Testele au fost realizate pe o rețea comercială Verizon, pe o distanță de un kilometru, și au arătat că semnalele cuantice și cele clasice pot fi transmise simultan și corectate chiar și în condiții de interferență, scrie Playtech.

Cum funcționează Q-Chip și de ce este revoluționar

Spre deosebire de încercările anterioare, care necesitau laboratoare specializate și echipamente dedicate, Q-Chip rezolvă problema fragilității qubiților printr-un mecanism ingenios: atașează fiecărui semnal cuantic un „header” clasic, un pachet de date de rutare și sincronizare. Routerele obișnuite citesc aceste informații fără a afecta starea cuantică a datelor, permițând transmiterea lor în siguranță prin rețelele comerciale.

Cipul este fabricat pe siliciu și poate fi produs prin metode industriale standard, ceea ce îl face scalabil și potrivit pentru integrarea în infrastructura actuală de internet.

